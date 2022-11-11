В столице завершилась Первая Московская неделя интерьера и дизайна

Первая Московская неделя интерьера и дизайна стала заметным событием для отечественного и зарубежного бизнеса, связанного с производством мебели, отделочных материалов, элементов декора, проектированием жилых, офисных и коммерческих помещений. Тематические программы привлекли самую широкую аудиторию — от начинающих специалистов и экспертов индустрии до потенциальных покупателей и просто интересующихся современным дизайном.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, с 1 по 6 ноября мероприятие посетили 213 тысяч человек. В эти дни на 86 городских площадках, помимо прочего, проходили лекции, мастер-классы и деловые встречи предпринимателей, по итогам которых были заключены соглашения на сумму более 7,7 миллиарда рублей.

«Московская неделя интерьера и дизайна собрала столичных, региональных и зарубежных представителей отрасли. Благодаря участию в этом событии российские компании смогли продемонстрировать впечатляющий ассортимент и импортозамещающий потенциал своих товаров. Подтверждением их конкурентоспособности стали подписанные контракты на поставки продукции в дружественные страны, например, в Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. Кроме того, отечественные предприятия нашли новых бизнес-партнеров внутри страны. В итоге общая сумма заключенных соглашений превысила 7,7 миллиарда рублей», — отметила Наталья Сергунина.

Например, московская компания по производству полностью автономных модульных домов заключила контракт с фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Она будет представлять продукцию российского бренда на ближневосточном рынке. Вскоре туда поставят первые 20 домов, которые не требуют подключения ни к электричеству, ни к водоснабжению за счет установленных на крыше солнечных панелей и накопительных баков для сбора дождевой воды. Поскольку осадки в ОАЭ бывают редко, специально для этого региона столичный экспортер разработает аквапанели, накапливающиек влагу прямо из воздуха.

Другая московская фирма заключила соглашение о продвижении детского игрового оборудования российского производства в Казахстане.

Всего свою продукцию в рамках Московской недели интерьера и дизайна представили больше 350 отечественных и зарубежных компаний. Около 300 из них — из Москвы и Подмосковья, еще было 17 брендов из Индии, Турции, Вьетнама и других стран. Самая большая делегация прибыла из Египта.

«Я очень горжусь тем, что приняла участие в первой Неделе интерьера и дизайна, организованной в Москве. Это прекрасная возможность начать сотрудничество с российскими производителями. Выдающееся мероприятие, открывающее большие перспективы как для России, так и для Египта», — сказала исполнительный директор Египетского совета по экспорту мебели Ноха Нехад.

Среди участников были не только крупные, но и малые отечественные бренды, которые смогли представить свои изделия широкой публике.

«Я, например, занимаюсь детскими товарами и вижу, как востребовано это направление сейчас в России. Такие мероприятия помогают нам, небольшим компаниям, стать более заметными, показать свой товар, найти новых покупателей и увеличить продажи. Москвичи должны знать, сколько всего интересного и красивого производится в столице, и иметь возможность купить лучшее», — сказала участница программы «Сделано в Москве» Эльвира Мерзоева.

Еще одна российская компания презентовала свою краску с уникальной палитрой оттенков и высокими эксплуатационными характеристиками. Завод по ее производству находится в Переславле-Залесском.

«К нам обратились более 200 новых дизайнеров интерьеров. Это наша целевая аудитория, с которой мы продолжим сотрудничать. Все отмечали, что наш стенд — один из самых ярких на выставке», — сообщила представитель фирмы Дарья Ткачева.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин напомнил, что деловая программа состояла более чем из 100 разных мероприятий, на которых выступили свыше 270 спикеров международного уровня, к примеру, из Китая, Бразилии, Эквадора, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Площадками Московской недели интерьера и дизайна стали павильоны ВДНХ, «Цифровое деловое пространство» на Покровке, музеи, торговые центры и другие локации. Все мероприятия прошли при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

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