ЦТИ «Фабрика» и Институт современного искусства Иосифа Бакштейна представляют экспериментальный проект «Пульсирующая материя»

1 июня Центр Творческих Индустрий «Фабрика» и Институт современного искусства Иосифа Бакштейна представляют экспериментальный проект «Пульсирующая материя». Программа проекта включает в себя серию воркшопов, экскурсий и презентаций учащихся и выпускников ИСИ ИБ. На протяжении всего времени работы проекта у посетителей будет возможность не только посмотреть на работы молодых художников, но и самим принять участия в процессах разработки и воплощения художественных идей. «Одна из важных тенденций нашего времени — то, что можно назвать «пробуждением вещей».

Ольга Бабина. Период одиночества. 2023

Окружающие нас предметы все чаще могут воспринимать, выбирать, действовать: успехи технологий показывают, что способность размышлять, рефлексировать, отличать себя от окружающей среды не является исключительной привилегией человека. Машины, животные, растения, неодушевленные предметы и предметы, снабженные сенсорами, стихии и явления природы, микроскопическое и исполинское, — самые разные уровни и порядки не-человеческого и их сочетания становятся действующими лицами на сценах современной культурной жизни.

Мир XXI века наполнен всевозможными процессами, системами и взаимодействиями. Слабые, не всегда заметные силы присутствия самих вещей и их связей оказываются действенной, и при этом еще почти неизвестной частью реальности. Чтобы заметить и отразить новое, часто необходимо экспериментировать, ставить под вопрос привычные форматы высказывания, искать адекватные выразительные средства, и вместе с этим – изобретать себя, свой взгляд на вещи, собственную профессиональную идентичность.

Молодые художники, участвующие в проекте, увлеченно наблюдают эту новую реальность. В образах мира, наполненного сетями, отношениями, сообществами, взаимными пересечениями и наложениями приливов и отливов формообразования, размывается граница между процессом и вещью, между эстетическим опытом и производством знания. Это дает импульс к живому диалогу между художником и зрителем: важной частью проекта станет специальная программа воркшопов и мастер-классов с участницами и участниками выставки».

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