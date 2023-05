31 мая в галерее a-s-t-r-a открывается групповая выставка «Мир идей», которая представляет работы 11 художников: Гоши Острецова, Олега Котельникова, Даши Кротовой, Сергея Пахомова, Дмитрия Кавки, Ольги Божко, Романа Савченко, Кристины Ятковской, Натальи Стручковой, Людмилы Константиновой, Петра Быстрова. Все авторы являются участниками независимого сообщества «Вглаз» (VGLAZ), основанного художником Гошей Острецовым в 2008 году и объединяющего порядка 20 участников.

Сложный нарратив, яркие визуальные образы, использование нетрадиционных медиумов, концептуальное осмысления выставочного пространства — главные особенности в художественной практике объединения «Вглаз». Художники «Вглаз» участвовали в Московской Биеннале, проводили киномарафоны, выставлялись на отдельном стенде на ярмарке «Арт Москва». Выставки объединения проводились не только в Москве, но и в городах Европы – Маастрихте, Женеве. Работы художников «Вглаз» находятся в собрании британского коллекционера Чарльза Саатчи, которые он приобрел в начале 2000-х годов для формирования своей коллекции русского искусства. В 2010 году участники самоорганизации «Вглаз» создали собственный одноименный журнал. Главный содержательный акцент авторы сделали на работах художников — новое издание позиционировалось как альтернатива «Художественному журналу» с его доминацией текста и стало заметным явлением на московской арт-сцене.

Проект «Мир идей» маркирует важную дату для галереи — 31 мая исполняется ровно год с того момента, как a-s-t-r-a обрела постоянное пространство в Центре современного искусства Винзавод.

Гоша Острецов. Осторожно Искусственный Интеллект и Дрон-спасатель. 2023. Шерсть (гобелен), акрил, 205х152 см

Дарья Кротова. Юноша. Из серии «Мемы». 2021. Ткань, трансфер, ручная вышивка, 34х25 см

«У некоторых коллекционеров сложилось мнение, что художники этого круга продолжают традиции панк-культуры (визуальной провокации), с чем трудно не согласится. Уникальность объединения в том, что в него входят и работают художники трех поколений: 80-х, 90-х, 00-х годов. На выставке зрители увидят актуальные работы нестареющего коллектива», – рассказывает куратор Гоша Острецов.

О кураторе

Гоша Острецов — окончил Театрально-художественное училище при Большом Театре в Москве. Входил в группу художников «Детский сад». 1988-1998 гг. жил в Париже, работал с Жан-Шарлем де Кастельбажаком, Жан-Полем Готье, Люком Бессоном. Произведения находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Московского музея современного искусства РАХ в Москве, Музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, Музее Сновидений им. З.Фрейда в Санкт-Петербурге, в частных коллекциях Чарльза Саатчи, Симона де Пюри, Лоуренса Граффа и др.

О художниках

Дарья Кротова — окончила Universite de Provence по направлению Истории искусства, а также University of North Carolina at Wilmington, США, специализация по нейропсихологии, работы в области наследия А.Р.Лурии; С 2007 года сотрудничает с объединением VGLAZ. Дарья преподавала керамику и скульптуру в Третьяковской галерее, разрабатывала политику инклюзивности: с ее помощью музей создал художественные классы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Член Международного совета музеев (ICOM) и Международной ассоциации художественных критиков (AICA), ICA/AIC (Международной Академии Керамики) и IAPMA (Международной Ассоциации художников, работающих с бумагой). Работы Дарьи Кротовой находятся в различных галереях, музеях и частных коллекциях: в США (The Kramlich Collection), Великобритании (The Saatchi Collection), Франции, Бельгии, Австрии, Израиле, Швейцарии, России. Постоянный участник европейских арт-ярмарок: Art Paris, Vienna Contemporary, Cosmoscow, Art Vilnius, Art Moscow, Tbilisi Art Fair.

Сергей Пахомов — художник, актёр театра и кино, музыкант, а также скандально известный персонаж ДЕД ПАХОМ, превративший свою жизнь в произведение искусства. Начиная с 80-х гг. участвует в выставках, устраивает перформансы, выступает в музыкальных группах. В 90-х начинает сниматься в кино и ток-шоу. Широкой публике стал известен благодаря фильму «Зелёный слоник» 1999 г. Произведения Русского Юродивого ПАХОМА, человека «НЕ ОТ МИРА СЕГО», уже в 80-х были популярны среди зарубежных коллекционеров, искавших новых гениев за «железным занавесом» Советского Союза. С тех пор он участвовал в выставках в Вене, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, в Москве – неоднократно в Третьяковской галерее, его работы находятся в коллекции лондонской галерее Saatchi.

Олег Котельников — легендарная фигура в истории ленинградской андеграундной культуры, художник, поэт и музыкант. Друг и одноклассник Тимура Новикова, в 1982–1987 годах он входил в группу «Новые художники». В полном соответствии с творческим кредо «новых» занимался не только изобразительным искусством, но и музыкой и перформативный практикой. Участник арт-сообществаVGLAZ. Произведения Олега Котельникова находятся в коллекции Государственной Третьяковской галереи (Москва), Государственного русского музея (Санкт-Петербург), Центра Помпиду (Париж), Музея нонконформистского искусства (Санкт-Петербург).

Дмитрий Кавка — мультидисциплинарный художник, создает проекты на пересечении цифровой и материальной реальностей. Сочетание различных выразительных средств и медиумов позволяет художнику исследовать парадоксы новой чувственности, социальные сдвиги и трансформации образов в цифровой среде. В 2013 году создал онлайн-игру, в пространстве которой разместились цифровые скульптуры художника. В 2017 году представил выставку рисунков на Google Maps, используя технологию Google Street View — проект демонстрировался в Венеции, во время 57-й биеннале современного искусства. Среди наград Дмитрия: шорт-лист Премии имени Сергея Курехина (2017), третье место на Chaumont Poster Festival (2012), бронзовая награда European Design Awards (2010), гран-при конкурса Design Innovation Awards (2005).

Ольга Божко — сценограф, художник. Окончила Российскую академию театрального искусства (2000) и Институт проблем современного искусства (2010). В 2010 году Ольга Божко вошла в сообщество художников VGLAZ. Как художника ее определяет тема существования человека во время бурного развития цифровых технологий. В своих работах Ольга Божко эксплуатирует тему виртуальной реальности и интернета, проводя параллели между технологией программ и когнитивной функцией мозга. Выставки Ольги проходили в Пушкинском доме в Лондоне, в Париже - «Москва в чемодане», Les salaisons. Божко – участница 4-й Московской биеннале современного искусства и проекта в рамках параллельной программы 5-й Московской биеннале современного искусства в Центре современного искусства «Винзавод». В 2016 г. работы художницы были представлены на ярмарке Cosmoscow.

Роман Савченко — закончил Государственную Архитектурно-Художественную Академию в Ростове-на-Дону, а также Институт Современного Искусства. Живет и работает в Москве

Кристина Ятковская — пишет картины и прозу, рисует комиксы. Выставлялась в Москве (Центральный выставочный зал Манеж, Центр современного искусства Винзавод, Центр дизайна ARTPLAY, Государственный музей архитектуры имени Щусева, фонд Сколково, Болотная площадь, галерея Cubed, Cube.Moscow, галерея «Роза Азора», галерея «Триумф», выставочный зал «Центр искусств. Москва»), Санкт-Петербурге (Музей Современного искусства «Эрарта»), Гонконге (Asia Contemporary Art Show) и Лос Анджелесе (Touchon&Co Gallery). Картины находятся в частных коллекциях в России, Европе и США.

Наталья Стручкова — окончила Московский архитектурный институт (1993), а также Институт проблем современного искусства (2000). В середине 1990-х годов Наталья Стручкова была одним из пионеров web-дизайна в России, занималась созданием трехмерной графики. С 2001 года Наталья Стручкова обращается к живописи. Она переводит систему цифровых технологий из средства в сюжет. Исследуя тему информационной зависимости при ежедневном потреблении медийных образов, художница создает серии живописных работ, имитирующих примитивную раннюю цифровую графику. Наталья Стручкова – лауреат национальной премии «Интел Интернет» в номинации «Сетевое искусство». Ее работы находятся в собрании Московского музея современного искусства, Музея Art4 (Москва), Vanmoerkerke Collection, Остенде (Бельгия).

Людмила Константинова — окончила Московский Архитектурный Институт и Институт проблем современного искусства. С 2010 года входит в группу VGLAZ, в которую по принципу диалога объединились художники, делающие акцент на визуальной составляющей искусства. В своем творчестве Людмила Константинова соединила традиции московского концептуализма с современной эстетикой цифровых мемов и общения в соцсетях. В ее работах часто возникают цитаты из художественных течений прошлого, супрематизма, поп-арта, концептуализма. Константинова всегда создает яркие и сложные образы при помощи заимствованного из постмодернизма приема соединения несочетаемого. Работы Людмилы Константиновой хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи (Москва), в Галерее Saatchi (Лондон), в музее современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург) и в частных коллекциях.

Петр Быстров — окончил философский факультет Российского государственного гуманитарного университета. С 2005 по 2006 года был профессором Новой Академии изящных искусств в Милане. С 1999 по 2008 года был участником группы художников и активистов «Общество Радек», явившейся продолжением деятельности учеников Школы современного искусства Авдея Тер-Оганьяна - одного из ключевых представителей московского акционизма. В 2007 - финалист премии Кандинского в номинации «Медиа арт», в 2008 - финалист премии «Инновация» в номинации «Молодой художник». С 2012 года является членом Творческого Союза художников России. В 2017 году выступил куратором программы перформансов фестиваля «Форма» в ЦСИ «Винзавод». В конце 2000-х годов Петр Быстров, в сочетании фанеры и строительных скоб, создал авторскую «графическую» технику - «скобогравюра»; в последствии среди произведений Быстрова можно встретить и «скрепогравюру», «тросогравюру».

