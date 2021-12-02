В кинотеатре «Художественный» пройдет премьера роликов-победителей 67-го рекламного фестиваля «Каннские львы»

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13 декабря в 19:30 в Большом зале состоится презентация роликов-победителей рекламного фестиваля «Каннские львы» 2021 года. В программу войдут 75 работ с участием известных актеров, спортсменов и политиков. Зрители «Художественного» увидят новую программу первыми в мире.

Подборка включает в себя 75 работ, среди которых есть мелодрамы, комедии, детективы и даже триллеры. Все они не только рассказывают истории успеха всемирно известных брендов, но и ломают стереотипы. В главных ролях — известные актеры, исполнители, ведущие, спортсмены и политики. Среди них — Том Хэнкс, Эллен Дедженерес, Леди Гага, Билли Айлиш и Dr. Dre, Коби Брайант и сестры Уильямс. Каждый ролик — это настоящее остросюжетное короткометражное кино, поэтому полуторачасовой показ будет интересен как профессионалам рекламного дела, так и киноманам.

Международный фестиваль креативности «Каннские львы» (Cannes Lions International Festival of Creativity) — это самое крупное и авторитетное событие в мире рекламы и маркетинга, крупнейшая в мире награда в области коммуникаций. Негласно считается «Оскаром» в области рекламы и PR.

Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте кинотеатра.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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