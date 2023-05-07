ЦТИ «Фабрика» представляет биеннале «Я буду рядом»

7 мая Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет биеннале «Я буду рядом». Более двадцати современных художников объединились в общем проекте, чтобы создать коллективное высказывание.

Дмитрий Каданцев. Самолет. 2023

Большинство работ, представленных на биеннале, созвучны названию — «Я буду рядом», которое символизирует собой призыв делать искусство всем вместе. Художники исследуют тему перемены места жительства, как планируемого, так и вынужденного, а также современного кочевничества. Отправляясь в путешествие — всегда приходится кого-то или что-то оставлять, смена локации подразумевает трансформации, и внешние, и внутренние. В своих работах авторы размышляют о том, что можно взять с собой в путешествие, а что человек вынужден оставить в прошлом.

«Биеннале» — это художественная выставка, которая проходит раз в два года. Коллективная выставка «Я буду рядом» откроется в первый раз и неизвестно — будет ли она повторена через два года — как показывают события последних лет, пространство и обстоятельства меняются стремительно. Поэтому, в данном контексте в это слово авторы выставки закладывают другой смысл. Это что-то хорошее, «милое» и объединяющее.

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