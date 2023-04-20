ЦТИ «Фабрика» представляет персональную выставку Эльдара Ганеева «Ракушка»

20 апреля Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет персональную выставку Эльдара Ганеева «Ракушка». В рамках своего проекта в центре зала Оливье художник выстроит масштабную инсталляцию, символизирующую мечту художника о безопасном месте, которое не зависит от событий внешнего мира. Это своего рода убежище, внутреннее пространство, где можно спрятаться.

«2022 год показал, что как бы ты не оброс ипотеками, связями, скарбом, бывают такие моменты, когда приходится вдруг все это бросить и отправиться в незапланированное путешествие, которое ты сначала ощущаешь, как что-то временное, но буквально через пару месяцев понимаешь, что навсегда…

Эволюция подарила моллюскам невероятно полезную опцию — носимый на спине домик. В который в случае опасность или ужаса можно быстро спрятаться и плотно захлопнуть за собой двери. И не выходить из него пока во внешнем мире все снова не станет хорошо.

Ракушка — это моя мечта о передвижном домике, мобильном убежище. Который бы давал мне кров, безопасность, уют, и мог бы перемещаться по моему желанию из одно места в другое. Преодолевая все преграды, без виз и паспортов, всегда надежный, чтобы не происходило в данный момент в мире за бортом», – говорит художник Эльдар Ганеев о выставке «Ракушка».

Эльдар Ганеев — российский художник, куратор, композитор. Окончил Кубанский государственный технологический университет. Член Союза фотохудожников России. В 2009 году совместно с Евгением Римкевичем, Василием и Степаном Субботиными создал в Краснодаре арт-группировку «ЗИП», в которую входил по 2018 год. Со-основатель краснодарского института современного искусства (КИСИ). В 2013 году группировка ЗИП и активисты КИСИ получили премию «Инновация» в номинации «Региональный проект современного искусства» В 2017 году в составе группировки «ЗИП» получил премию Кандинского за проект «Остановка ДК ЗИП». Победитель Премии Анатолия Зверева 2021г. Второй приз: проект «Частицы – Волны – Частицы». Участник большого количества выставок и фестивалей современного искусства в России и Европе. Избранные персональные выставки: 2020 - «Алиссум», Галерея «Электрозавод», Москва; 2017 - «Остановка «ДК ЗИП», Московский музей современного искусства. Избранные кураторские проекты: 2023 - «Полная свобода творчества с некоторыми ограничениями», Зверевский центр, Москва; 2022 - «Эволюционная симфония», Галерея «Электрозавод», Москва; 2021 - «Космочёс», Галерея «Ларина», Краснодар; 2016 — «Тот, который другой». Культурный центр «Типография», Краснодар; 2014 — «Тепло. Ещё теплее». Арт-центр «Макаронка», Ростов-на-Дону.

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