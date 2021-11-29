УЛЬЯНОВСК: В Музее изобразительного искусства XX – XXI века открывается выставка «Альбрехт Дюрер и его современники. Немецкая гравюра XV-XVI веков»

10 декабря 2021 года в Музее изобразительного искусства XX – XXI века (ул. Льва Толстого, 51) откроется выставка «Альбрехт Дюрер и его современники. Немецкая гравюра XV-XVI веков» к 550-летию со дня рождения художника из частной коллекции Владимира Беликова (г. Москва). Выставка откроется в рамках Дней Германии и программы Года Германии в России в парнёрстве с Фондом «Ульяновск – культурная столица» при поддержке Посольства Германии.

Владимир Гурьевич – доктор технических наук, коллекционер и член российского Национального союза библиофилов. В его коллекции более 15 тысяч произведений искусства: линогравюры, офорты, ксилографии, книжные миниатюры — самые ранние из которых датируются XV веком. Гравюры из собрания В. Беликова (работы XV–XXI вв.) экспонировались на 65 международных и российских выставках (из них 46 персональных в России, Беларуси, США), были представлены в различных художественных изданиях.

Автор статей о коллекционировании, художниках-графиках, выставках. Член международной Ассоциации искусствоведов (АИС), Президент Российской ассоциации экслибриса.

Для экспозиции в Ульяновске было отобрано 103 работы и 19 авторов среди которых: Ганс Бургкмайер, Йоханнес Вехтлин, учитель Дюрера – Михаэль Вольгемут, Ганс Гольбейн, Лука Кранах, Тобиас Штиммер, Йост Амман и другие. И 23 работы Дюрера! Посетители смогут увидеть знаменитые гравюры «Адам и Ева», «Самсон», «Геркулес», серию «Корабль дураков», библейские сюжеты.

Экспозиция представляет собой огромный пласт культуры, в который формировался и достиг мастерства и признания величайший художник своего времени – от учителей Дюрера до его последователей. Представленный ряд позволит проследить развитие и совершенствование технических приемов, показать особенности художественного языка мастера.

«Для Ульяновского художественного музея – это безусловно одно из главных событий уходящего года. Во всем мире в этом году проходят выставки и проекты, связанные с Дюрером. Главная задача для нас – это знакомство ульяновского зрителя с мировым художественным наследием. И мы счастливы, что благодаря меценату, просветителю и коллекционеру Владимиру Беликову мы в своих стенах демонстрируем подлинники знаменитого мастера эпохи Возрождения и его современников. Экспозиция позволит проследить развитие и совершенствование технических приемов, показать особенности художественного языка мастера. Мы рады, что в такое непростое время нам удалось осуществить проект и дать возможность ульяновцам познакомиться с уникальными памятниками мировой культуры. Особую благодарность хочется выразить Фонду «Ульяновск – культурная столица» и Посольству Германии», – отмечает директор Художественного музея Анна Карвалейру.

Выставка работает до 5 февраля 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.