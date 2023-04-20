ЦТИ «Фабрика» представляет выставочный проект «Вне места. Новые ландшафты»

20 апреля Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставочный проект «Вне места. Новые ландшафты».

Юлия Кернер. Яблоки

Коллективная выставка объединяет художников, размышляющих об окружающем пространстве после очередной волны эмиграции из России 2022 года. Одни авторы переехали и осваивают новые места жительства, а другие остались в России и приспосабливаются к новым условиям жизни в привычном месте.

Творчество художников, оторванных от привычной рутины, отражает тему адаптации к новой реальности. Наблюдая незнакомые ландшафты, авторы обнаруживают в них свои воспоминания и отражения внутренних состояний. Это не взгляд туриста, который приехал ради смены обстановки или отдыха, а взгляд человека, пытающегося спланировать свою дальнейшую жизнь в ситуации полной неопределенности. Конструирование нового жизненного пространства происходит в работах Юлии Кернер. «Яблочная» серия, с одной стороны, про настоящее, которое наступило ровно год назад, изменив жизни огромного количества людей, а с другой — обращена к прошлому, детским воспоминаниям художницы.

В серии «Мираж» Евгении Вороновой на месте ее уехавших знакомых — темные силуэты, напоминающие дыры в холстах.

В работе Дарьи Кошкуль «Помни меня», — шепчет пыль» здания, связанные с жившими в них людьми, как будто еще хранят память о них.

Серия работ Игоря Поносова «Вымышленное путешествие» воплощает потребность человека пересекать закрытые по разным обстоятельствам границы.

Сентябрьский «Переход через Верхний Ларс» Александра Доброкотова 2022 года, эстетически отсылающий зрителя к изображениям «исхода» из Египта, вместе с тем символично повторяет спустя ровно сто лет «философский пароход» сентября 1922 года.

Практически в один момент произошел переход в новую реальность — в прямом и переносном смысле. Этот резкий и очень быстрый «исход» оставил большие прогалины в окружающем ландшафте: и культурном, и социальном. Но полного разрыва связей не произошло, сохраняются натянутые нити, контакты, взаимопомощь, особенно в культурной сфере. Среди единомышленников образуются новые соединения, пустоты заполняются. Возможно, это единственное, что остается устойчивым и зависит от воли отдельных людей, когда все остальное рушится и меняется самым непредсказуемым образом.

Отдельный раздел выставки посвящен «внутреннему саду», который художники рассматривают как убежище от внешнего мира (Анна Третьякова, Анастасия Цайдер, Наталья Чобанян).

Проект представляет собой мультимедийную выставку, которая включает в себя: живопись, видео-арт, нейроискусство, коллажи, арт-объекты, инсталляции.

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