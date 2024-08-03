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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Творческая мастерская NESNOVA™ представила трек «На заре»

editor
By editor
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на заре

В порядке эксперимента Творческая мастерская бренда NESNOVA™ выпустила песню «На заре». Автор текста – Ishtvan Korkurov опубликовал её на своей странице в социальной сети ВК.

на заре
в январе, феврале, октябре, ноябре, декабре…
я бегу
как могу, убегаю от собственной славы
во тьму, в темноту …

кто-то спел
не успел, опоздал и пропал …
кто-то смог
выпал срок, получил свой урок
дал зарок …

на заре
но еще в темноте я бегу
и бегу как могу, и мишень на спине
я лечу …

хищной пули оскал
и удар по спине, кувырком …
я упал и пропал, только поле
и темное небо в багровом сиянье
и люди, собаки
и кони вокруг

и заря
разгорается зря без меня
солнца ровный раскат мир уводит в закат
на заре
без меня
и без славы, без чести, души
и совести
мук

«Идея сделать песню возникла случайно в процессе творческого эксперимента с нейросетями. При этом мы прекрасно понимаем, что нейросеть не заменит композитора, но в каких-то ситуациях может помочь начинающим авторам услышать музыкальное звучание их собственных поэтических произведений», – говорит Ishtvan.

Послушать песню можно по ранее предложенной ссылке.

Напомним – Творческая мастерская NESNOVA™ входит в состав Медиа-группы АртМосковия.

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