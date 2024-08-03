Творческая мастерская NESNOVA™ представила трек «На заре»

В порядке эксперимента Творческая мастерская бренда NESNOVA™ выпустила песню «На заре». Автор текста – Ishtvan Korkurov опубликовал её на своей странице в социальной сети ВК.
на заре
в январе, феврале, октябре, ноябре, декабре…
я бегу
как могу, убегаю от собственной славы
во тьму, в темноту …
кто-то спел
не успел, опоздал и пропал …
кто-то смог
выпал срок, получил свой урок
дал зарок …
на заре
но еще в темноте я бегу
и бегу как могу, и мишень на спине
я лечу …
хищной пули оскал
и удар по спине, кувырком …
я упал и пропал, только поле
и темное небо в багровом сиянье
и люди, собаки
и кони вокруг
и заря
разгорается зря без меня
солнца ровный раскат мир уводит в закат
на заре
без меня
и без славы, без чести, души
и совести
мук
«Идея сделать песню возникла случайно в процессе творческого эксперимента с нейросетями. При этом мы прекрасно понимаем, что нейросеть не заменит композитора, но в каких-то ситуациях может помочь начинающим авторам услышать музыкальное звучание их собственных поэтических произведений», – говорит Ishtvan.
Послушать песню можно по ранее предложенной ссылке.
Напомним – Творческая мастерская NESNOVA™ входит в состав Медиа-группы АртМосковия.