Творческая мастерская NESNOVA™ представила трек «На заре»

В порядке эксперимента Творческая мастерская бренда NESNOVA™ выпустила песню «На заре». Автор текста – Ishtvan Korkurov опубликовал её на своей странице в социальной сети ВК.

на заре

в январе, феврале, октябре, ноябре, декабре…

я бегу

как могу, убегаю от собственной славы

во тьму, в темноту …

кто-то спел

не успел, опоздал и пропал …

кто-то смог

выпал срок, получил свой урок

дал зарок …

на заре

но еще в темноте я бегу

и бегу как могу, и мишень на спине

я лечу …

хищной пули оскал

и удар по спине, кувырком …

я упал и пропал, только поле

и темное небо в багровом сиянье

и люди, собаки

и кони вокруг

и заря

разгорается зря без меня

солнца ровный раскат мир уводит в закат

на заре

без меня

и без славы, без чести, души

и совести

мук

«Идея сделать песню возникла случайно в процессе творческого эксперимента с нейросетями. При этом мы прекрасно понимаем, что нейросеть не заменит композитора, но в каких-то ситуациях может помочь начинающим авторам услышать музыкальное звучание их собственных поэтических произведений», – говорит Ishtvan.

Послушать песню можно по ранее предложенной ссылке.

Напомним – Творческая мастерская NESNOVA™ входит в состав Медиа-группы АртМосковия.