В Доме русского зарубежья пройдет вечер памяти Леонида Аринштейна

7 апреля 2021 года, в годовщину штурма Кёнигсберга в 1945 году, в Большом зале Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына состоится вечер памяти и презентация книги Леонида Матвеевича Аринштейна (1925–2019) – участника штурма Кёнигсберга, ветерана Великой Отечественной войны, ученого-филолога, деятеля культуры, писателя, автора более 200 книг и статей. Организаторы вечера – Благотворительный фонд актеров, Национальный фонд поддержки правообладателей и ГБУК города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына».
Книга «Письма с фронта и не только», изданная Благотворительным фондом актеров, стала настоящим подарком читателям к 75-летнему юбилею Великой Победы. Фронтовая переписка из личного архива Леонида Матвеевича Аринштейна – послания Леонида Матвеевича с ответными письмами родителей и авторскими комментариями – читается на одном дыхании и доносит живую правду тех лет глазами офицера-пехотинца. Подлинники этих уникальных фронтовых писем переданы на хранение в Государственный архив Российской Федерации.
В программе вечера:
- показ видеозаписи воспоминаний Аринштейна о событиях апреля 1945 года (взятие Кёнигсберга, судьба «Янтарной комнаты»);
- показ личных военных архивных материалов в виде выставки подлинников в фойе зала и в виде цифровых копий на большом экране во время презентации;
- представление книги «Письма с фронта и не только» другом и соратницей, соавтором многих идей и проектов Леонида Матвеевича Аринштейна – Ириной Юрьевной Юрьевой;
- литературная композиция по фронтовой переписке Аринштейна с родителями;
- фрагмент не публиковавшейся ранее аудиозаписи Л. М. Аринштейна о значении творчества А. И. Солженицына и литературы русского зарубежья.
С воспоминаниями о Леониде Матвеевиче выступят его коллеги и друзья, а также руководитель Представительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве Д.А. Салий.
В вечере примет участие пианист, органист, дирижер, друг Леонида Матвеевича – Дмитрий Зубов.
Сбор гостей с 16.30 до 17.00.
Начало в 17.00.
Фотографии из личного архива Л.М. Аринштейна; фотографии с выставки предоставлены организаторамиОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.