В Доме русского зарубежья пройдет вечер памяти Леонида Аринштейна

7 апре­ля 2021 года, в годов­щи­ну штур­ма Кёнигсбер­га в 1945 году, в Боль­шом зале Дома рус­ско­го зару­бе­жья име­ни Алек­сандра Сол­же­ни­цы­на состо­ит­ся вечер памя­ти и пре­зен­та­ция кни­ги Лео­ни­да Мат­ве­е­ви­ча Арин­штей­на (1925–2019) – участ­ни­ка штур­ма Кёнигсбер­га, вете­ра­на Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, уче­но­го-фило­ло­га, дея­те­ля куль­ту­ры, писа­те­ля, авто­ра более 200 книг и ста­тей. Орга­ни­за­то­ры вече­ра – Бла­го­тво­ри­тель­ный фонд акте­ров, Наци­о­наль­ный фонд под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей и ГБУК горо­да Моск­вы «Дом рус­ско­го зару­бе­жья име­ни Алек­сандра Солженицына».

Кни­га «Пись­ма с фрон­та и не толь­ко», издан­ная Бла­го­тво­ри­тель­ным фон­дом акте­ров, ста­ла насто­я­щим подар­ком чита­те­лям к 75-лет­не­му юби­лею Вели­кой Побе­ды. Фрон­то­вая пере­пис­ка из лич­но­го архи­ва Лео­ни­да Мат­ве­е­ви­ча Арин­штей­на – посла­ния Лео­ни­да Мат­ве­е­ви­ча с ответ­ны­ми пись­ма­ми роди­те­лей и автор­ски­ми ком­мен­та­ри­я­ми – чита­ет­ся на одном дыха­нии и доно­сит живую прав­ду тех лет гла­за­ми офи­це­ра-пехо­тин­ца. Под­лин­ни­ки этих уни­каль­ных фрон­то­вых писем пере­да­ны на хра­не­ние в Госу­дар­ствен­ный архив Рос­сий­ской Федерации.

В про­грам­ме вечера:

показ видео­за­пи­си вос­по­ми­на­ний Арин­штей­на о собы­ти­ях апре­ля 1945 года (взя­тие Кёнигсбер­га, судь­ба «Янтар­ной комнаты»);

показ лич­ных воен­ных архив­ных мате­ри­а­лов в виде выстав­ки под­лин­ни­ков в фойе зала и в виде циф­ро­вых копий на боль­шом экране во вре­мя презентации;

пред­став­ле­ние кни­ги «Пись­ма с фрон­та и не толь­ко» дру­гом и сорат­ни­цей, соав­то­ром мно­гих идей и про­ек­тов Лео­ни­да Мат­ве­е­ви­ча Арин­штей­на – Ири­ной Юрьев­ной Юрьевой;

лите­ра­тур­ная ком­по­зи­ция по фрон­то­вой пере­пис­ке Арин­штей­на с родителями;

фраг­мент не пуб­ли­ко­вав­шей­ся ранее ауди­о­за­пи­си Л. М. Арин­штей­на о зна­че­нии твор­че­ства А. И. Сол­же­ни­цы­на и лите­ра­ту­ры рус­ско­го зарубежья.

С вос­по­ми­на­ни­я­ми о Лео­ни­де Мат­ве­е­ви­че высту­пят его кол­ле­ги и дру­зья, а так­же руко­во­ди­тель Пред­ста­ви­тель­ства Кали­нин­град­ской обла­сти при Пра­ви­тель­стве Рос­сий­ской Феде­ра­ции в Москве Д.А. Салий.

В вече­ре при­мет уча­стие пиа­нист, орга­нист, дири­жер, друг Лео­ни­да Мат­ве­е­ви­ча – Дмит­рий Зубов.

Сбор гостей с 16.30 до 17.00.

Нача­ло в 17.00.

Фото­гра­фии из лич­но­го архи­ва Л.М. Арин­штей­на; фото­гра­фии с выстав­ки предо­став­ле­ны организаторами

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