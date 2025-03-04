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«ТВОРЧЕСКИЙ КАДР» Московской консерватории

editor
By editor
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творческий кадр
Фото © PR-служба конкурса «Творческий кадр»

В Московской консерватории завершился Первый конкурс видеоконтента «Творческий кадр», проходивший с 25 ноября 2024 по 28 февраля 2025. Идея конкурса была поддержана ректором Московской консерватории профессором А.С. Соколовым; организатором стал Общевузовский центр координации творческих проектов при содействии кафедры музыкально-информационных технологий.

«Мы провели конкурс в рекордные сроки. От идеи до ее полноценного воплощения прошло всего полгода! Это невероятно!», – говорит руководитель Общевузовского центра координации творческих проектов Ксения Бондурянская.

28 февраля стали известны победители конкурса. Первую премию присудили студенту кафедры медных духовых инструментов Панкрату Колесникову, вторую – композитору Анне Кобяковой; третья премия была присуждена музыковеду Ольге Моисеевой.

Жюри также вручило три специальных приза. Призом «За оригинальную идею и форму» отметили работу музыковеда Айданы Кусеновой; работа композитора Александры Несновой получила приз «За единство визуального стиля»; певица София Дибо стала обладательницей приза зрительских симпатий.

«Стало абсолютно очевидно, какую большую роль эта, казалось бы, смежная сфера играет в жизни музыканта. Мы очень надеемся на продолжение нашей инициативы», – рассказал член жюри конкурса, заведующий кафедрой музыкально-информационных технологий, доцент кафедры композиции, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Артём Ананьев.

«Я абсолютно счастлив и поражён техническим и содержательным качеством работ, присланных на конкурс. То, как вы видите свою личную, творческую, профессиональную жизнь, как воплощаете это в кадре, действительно, достойно зрительского восхищения!» – поделился член жюри конкурса, заведующий кафедрой музыкально-информационных технологий, доцент кафедры композиции, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Иван Старостин.

Организаторы выразили уверенность в том, что этот пилотный проект станет лишь первым в череде творческих конкурсов визуального контента – и в итоге может объединить студентов музыкальных и творческих ВУЗов всей России.

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