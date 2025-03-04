В Москве состоялась премьера фильма «Правила промышленного дизайна»

3 марта 2025 года состоялась долгожданная премьера фильма «Правила промышленного дизайна». Проект реализован Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.

Премьера прошла в культурном центре «Зотов» в Москве и собрала представителей бизнеса, органов государственной власти, дизайн-сообщества и образовательной сферы. Открыл показ первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. Он отметил важность проекта для развития образовательных программ и подчеркнул, что «Правила промышленного дизайна» — не просто документальная лента, а важный шаг к формированию нового взгляда на дизайн как на искусство, которое должно быть доступно каждому.

«Правила промышленного дизайна, сформулированные в фильме, отражают актуальное состояние индустрии. У нас нет цели и нет необходимости объявлять их железобетонными и неизменными. Но нам было важно дать импульс к дискуссии в профессиональном сообществе, чтобы всем вместе задуматься над тем, по каким правилам сегодня живет отрасль промышленного дизайна, где проходят ее профессиональные и этические границы. Мы собрали самых известных промдизайнеров России и поговорили с ними о роли комьюнити, о профессии, ответственности и мастерстве. Будет здорово, если обсуждение продолжится и выйдет за пределы нашего фильма-размышления», — подчеркнула генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская.

Перед стартом показа состоялась живая дискуссия с участниками съемок фильма, которую модерировала Александра Санькова – директор Музея дизайна Москвы. В ней приняли участие шеф-дизайнером 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков, шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов, основатель SMIRNOV DESIGN Сергей Смирнов, основатель дизайн-бюро МАСШТАБ Ирина Жданова, основатель SaakyanDesignStudio Святослав Саакян, основатель Wiesel design Глеб Визель, основатель KUZIN MACHINERY Максим Кузин.

Собравшиеся обсудили не только содержание фильма, но и его будущее, озвучили идеи для следующих серий. По их мнению, это может быть устойчивый дизайн, влияние технологий и роль дизайнера в современном обществе.

«Я рад, что стал частью этого проекта. Он позволяет посмотреть на промышленный дизайн с совершенно разных точек зрения. Думаю, фильм будет интересен как профессионалам, так и массовой аудитории», – отметил шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов.

Фильм «Правила промышленного дизайна» — современное переосмысление классических принципов промдизайна Дитера Рамса. Основная задача проекта – сделать промышленный дизайн понятным и доступным для широкой аудитории.

Премьера фильма — не только культурное событие, но и часть важного диалога о будущем промышленного дизайна в России. Мы в 2050.ЛАБ надеемся, что «Правила промышленного дизайна» станут катализатором развития и вдохновят новое поколение на создание инновационных и масштабных проектов.

Генеральным партнером проекта является ТМХ – один из лидеров мирового транспортного машиностроения, ведущий в России и СНГ разработчик и производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта.

Партнерами «Дизайн Дня» выступили Министерство просвещения России, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Российский университет транспорта, Музей транспорта Москвы, медиагруппа «Комсомольская правда», «Эксперт», медиаресурсы «Цех», Premio Design, Nowadesign.

Фото предоставлены пресс-службой Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ