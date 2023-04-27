Творческий вечер Влада Маленко в арт-пространстве «Брюсов-холл»: стихи и песни нового времени

5 мая в зале кафе «БиблIQтека», входящем в арт-пространство «Брюсов-холл», пройдет поэтический вечер Влада Маленко, одного из самых оригинальных и известных широкой аудитории современных российских поэтов. Автор прочитает свои избранные произведения и расскажет об истории их создания.

Мероприятие будет приурочено к выходу нового альбома музыкального проекта Лёба - «Скоро восток», в который вошли 12 композиций на стихи Маленко. Песни объединены весенней тематикой и концепцией взаимодействия западной и восточной цивилизаций - некоторые из них впервые прозвучат в программе вечера.

«Ночью Игорь прислал первую песню. Мне показалось, что серебро поженилось с золотом. Знаете, такие есть кольца, которые если носишь на пальце, то ничего не страшно? Вот так и с этим альбомом. Не всякому доверишь стихотворения. А тут так хорошо, что даже весна не раздумывала, а пришла и живет», - делится впечатлениями от совместной работы Влад Маленко.

По словам организаторов, это будет «камерная презентация для своих». Зал «БиблIQтека» вмещает 20 человек. Пришедшие на поэтический вечер зрители также смогут ознакомиться с экспонатами «Музея неизвестного поэта», также входящем в коммуникационное пространство «Брюсов-холл». Официальное открытие музея запланировано на 11 мая.

Влад Маленко — поэт, баснописец, режиссер, художественный руководитель Государственного Музея Сергея Есенина в Москве, основатель и художественный руководитель Московского театра поэтов и Всероссийского фестиваля молодой поэзии и драматургии имени Леонида Филатова «Филатов-Фест», ранее ведущий актер Театра на Таганке.

Лёба — режиссер, продюсер, сценарист, музыкант Игорь Лебедев. Создатель проекта «Другое кино», автор книжной серии про сыщика Ардова, арт-директор пространства «Брюсов-холл». «Скоро восток» — пятая пластинка музыканта с 2021 года.

Бронь столов по тел.: +7 (985) 822-17-35

Слушать альбом по ссылке.

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