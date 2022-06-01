БЕЛГОРОД: «Castle Music Hall»

Белгородская филармония с радостью открывает долгожданные летние концерты сезона 2022 еще на одной, самой романтичной городской локации! Приглашаем белгородцев и гостей города на атмосферные концерты в замке Utark. Меломаны смогут познакомиться с творчеством филармонических оркестров, насладиться насыщенными и разножанровыми музыкальными программами.

Первая встреча пройдёт 5 июня. Выступит Концертный оркестр духовых инструментов (главный дирижёр Юрий Меркулов, дирижёр Дмитрий Артёмов), вокальный квартет «PER4MEN», а также солисты филармонии. В программе знакомые каждому хиты отечественной эстрады.

12 июня состоится концерт «От Folka до Rocka» в исполнении Белгородского академического русского оркестра под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова. Уже полюбившаяся многим программа из народных песен, авторских сочинений современных композиторов в фолк-стиле и рок-хитов Майкла Джексона, групп Scorpions, Deep Purple и др.

19 июня – Органный концерт. Играет лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин. В программе музыка разных авторов, стилей и эпох. Каждый концерт этого виртуозного исполнителя – это всегда сюрприз! Ведь Тимур любит удивлять, и никогда не повторяется. Органная музыка и удивительный антураж замка – идеальное сочетание для хорошего летнего вечера.

26 июня в Ютарке будет звучать джаз! Big Band «No comment» под управлением главного дирижёра Владимира Уварова и дирижёра Игоря Овчарова вместе с солистами филармонии исполнят сочинения ярчайших представителей джаза XX века. Концерты биг-бэнда – это всегда драйв, мощь и долгие аплодисменты благодарных слушателей. Проверим?

С остальными концертами, запланированными до конца лета можно ознакомиться на сайте филармонии.

Начало концертов в 19:00.

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