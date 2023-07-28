Творческое комьюнити ENCORE выпустило антологию записей своих лучших хитов!

Творческое комьюнити ENCORE выпустило антологию своего формата One Live: записи лучших выступлений с разных мероприятий творческого комьюнити.

Суперхит бритоголовой Маши Макаровой и ее «Медведей» стал совершенно новым суперхитом благодаря Тоси Чайкиной и ее интерпретации песни «Любочка». Рэпер Everthe8 напомнил друзьям, когда именно «люди делают новых людей», а LOVANDA притащили с собой на сцену солнечные лучи из Майами, а заодно и Илью Зудина из группы «Динамит». Lovv66 оригинально сыграл Митю Фомина в нетленке Hi-Fi «А мы любили», «Вечно молодой» Lizer выдал мощнейшую смысловую галлюцинацию, а Saluki максимально по-своему интерпретировал творчество Николая Носкова.

Создав формат One Live, ENCORE предоставил смелым и талантливым людям главную экспериментальную площадку в современной уличной культуре. Последние в ответ стёрли временные рамки и создали невероятное «новое» на незабываемом «старом».

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