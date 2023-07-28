ART!ШОК представил проникновенную балладу «Мама»

28 июля на музыкальных стриминговых платформах вышла песня «Мама» московского артиста ART!ШОК.

«Мама» — нежная и уютная инди-поп баллада, согревающая, словно объятия. Трепетные, трогательные слова о любви и благодарности, которые мы почему-то очень редко говорим своим мамам, в совокупности с плавным, безмятежным саундом и мягким, как пёрышко, вокалом. Портал в детство или трек, после которого ты точно позвонишь своей маме, чтобы признаться в любви.

«Это моя самая важная песня. Одновременно очень личная и универсальная. Гимн всем мамам. Призыв беречь их как самых родных для нас людей, дарить им тепло, ценить проведенное с ними время, не откладывать на завтра заботу о них», — комментирует певец.

ART!ШОК — автор и исполнитель песен в стилях поп, рок, инди. Свой музыкальный жанр он сам определяет как гибрид love-pop и соулнечного рока. На премии независимой музыки Jager Music Awards 2019 артист вошел в шорт-лист и в ТОП-15 в номинации Young Blood (People's Choice). Его песня «Детка Карантин» попала в ротацию Nara FM, а клип к ней выиграл в конкурсе лейбла True Music в номинации «Видео, которым хочется поделиться».

ART!ШОК вошел в тридцатку исполнителей, которые были отобраны для выступления на выпускном музыкального курса Риты Дакоты из почти 500 участников, и получил высокую оценку певицы. На университетском квартирнике артист спел кавер на «Владимирский централ» с рэпером Хаски. Написал пару текстов песен вместе с хитмейкером Fargo.

За плечами певца — более 1000 концертов в 13 регионах России, а также в городах Германии, Франции, Польши. Он выступал на таких московских площадках, как Sexton, Stage, 21 club, Техника безопасности, Live Stars и многих других.

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