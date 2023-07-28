«Мальчик, ты больше не идеал!»: российская певица ELSEA презентовала новый трек

27 июля поп-принцесса российской эстрады ELSEA представила слушателям новую работу: песня «Не идеал» стала настоящим манифестом всех девчонок о том, что не стоит прощать и принимать тех людей, которые однажды предали и пропали из нашей жизни.

В основу трека легла история девушки, которая тяжело переживала разрыв с молодым человеком, но нашла в себе силы отпустить свое прошлое и начать всё с чистого листа. После долгих и мучительных размышлений героиня в конечном итоге понимает, что парень не заслуживает ее внимания и пролитых ею слез, но по классике жанра он снова врывается в ее жизнь. Однако вместо того, чтобы растаять и броситься в его объятия, героиня действует решительно и обращается к бывшему возлюбленному:

«Я больше не верю твоим словам,

Мальчик, ты больше не идеал!»

Слушатели по достоинству оценили новую молодежную композицию ELSEA и оставили множество положительных отзывов в сети, ведь похожие истории случались в жизни многих, но не каждый может набраться смелости и высказать обидчику всё, что думает о нем на самом деле.

ELSEA — талантливая fresh girl, трендсеттер молодежи и артист музыкального лейбла Rocket Records. Несмотря на то, что юная исполнительница находится только в начале своего большого творческого пути, восходящая звезда уже подарила публике такие зажигательные хиты, как «Tik-Tok», «Ночь», «Кай и Герда», а также треки «Летом на 42м», записанный совместно с певицей MIA BOYKA, и «Весна» в коллаборации с ее крестным отцом — артистом Григорием Лепсом.

Помимо презентации музыкальных релизов, ELSEA выступает на крупных музыкальных площадках страны — за ее плечами участие в концерте на «Большой Сцене» в Кремле, выступление на церемонии вручения премии телеканала RU.TV, а также на фестивалях «Славянский Базар» в Витебске и «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге, которые прошли в июле этого года.

Слушайте новый танцевальный трек «Не идеал» от яркой современной певицы и поп-принцессы российской эстрады ELSEA на всех музыкальных площадках страны.

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