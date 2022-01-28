28 января, в свой день рождения, Гузель Хасанова представила новый трек «Как ты там?».Это давняя мечта Гузель, о чём она заблаговременно поделилась со своей аудиторией. Поэтому все с особым трепетом ждут этого праздничного события.

Сколько раз на дню задаешься этим вопросом, расставшись с любимым человеком? Расставание – это очень тяжело. Это неизбежное столкновение с чувствами, от которых хочется сбежать. С разговорами, которым не суждено случиться. С вопросами, на которые не найти ответа. Это столкновение с собой. Со своей очень хрупкой и уязвимой частью. О том самом периоде очень дорогая мне песня «Как ты там?»», — говорит Гузель о своем новом сингле.

Артистка написала сингл «Как ты там?» в соавторстве с братом. Треки, созданные совместно Гузель и Ильясом, попадают в чарты Яндекс.Музыки, iTunes и ВК и получают многомиллионные стримы.

Видео Гузель набирают миллионные просмотры за несколько суток, и попадают в чарты YouTube. На трек «Как ты там?» также планируется съемка клипа.

Уже несколько крупных радиостанций по достоинству оценили будущий релиз и поставят трек в ротацию после премьеры.

26 февраля 2022 года Гузель Хасанова выступит на юбилейном концерте Виктора Дробыша, который будет транслироваться по НТВ. В концерте примут участие такие популярные артисты, как Zivert, Егор Крид, Диана Арбенина, MARUV, Стас Пьеха, Валерия, Николай Носков и многие другие.

У артистки есть аккаунт в TikTok, в котором она публикует видео с исполнением собственных треков и каверов на популярные песни. Под звуки, созданные ею, пользователи снимают свои видео, так на кавер группы «Звери» снято около 100 тысяч видео. Видео с хэштегом #гузельхасанова на площадке посмотрели более 33 миллионов раз.

Новый трек уже доступен для прослушивания на всех площадках. Официальная презентация пройдет в окружении друзей и поклонников на своём сольном концерте в столичном клубе «Техника БезОпасности».

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