Виртуозный пианист Константин Емельянов впервые на белгородской сцене!

10 декабря 2021 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт симфонического оркестра под управлением главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина.

Солировать будет Константин Емельянов (фортепиано, Москва), выпускник Московской консерватории, официальный артист компании Yamaha. К своим 27 годам – обладатель I премии III Всероссийского музыкального конкурса и Лауреат III премии XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, звания «Артист Радио России» и приза зрительских симпатий читателей журнала «Музыкальная жизнь». Пианист Денис Мацуев охарактеризовал молодое дарование так: «Тонкий, интересно мыслящий музыкант, с аристократическим звучанием и большим будущим». В Белгородской филармонии артист выступит впервые!

Любителей симфонической музыки в этот вечер ждут восхитительные образцы русской классической музыки, а именно Концерт № 3 для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова и сюита «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского в оркестровке М. Равеля. Богатое наследие отечественных композиторов не оставит белгородскую публику равнодушной: эта музыка волнующая, пронзительная, но, безусловно, светлая и вдохновляющая. Богатство звуковых красок и утончённая игра музыкантов позволят слушателям расслабиться, отвлечься от рутины трудовой недели. А что еще нужно в пятничный вечер?

Начало в 19:00.

Концерт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

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