«Ты побил мировой рекорд!»: Гарика Харламова шокировал вокал Зураба Матуа в шоу «Караоке Клаб»

В музыкально-развлекательном шоу «Караоке Клаб» российские селебрити не только поют, но и проходят испытания на интеллект, скорость, смекалку, вокальные данные и физическую силу. Ведёт шоу Тимур Батрутдинов, а Гарик Харламов оценивает выступления участников вместе с одним из своих звёздных друзей.

В этом выпуске в креслах жюри вместе с Гариком Харламовым и певец Алексей Воробьёв. И по традиции в музыкальном баттле сойдутся две команды. За Люсю Чеботину будут играть блогер Наташа Борисова, комик Зураб Матуа, рэпер Токсис и актёр Торнике Квитатиани. В команде Марины Кравец будут — экстрасенс Александр Шепс, актёр Владимир Канухин, резидент Comedy Club Александр Волобуев и исполнитель Анатолий Цой.

Среди конкурсов в этот раз — «Бейся, песня». Участники исполняли песни и показывали свои боксёрские способности. Выиграл тот, кто ударил с большей силой!

Другим новым испытанием в шоу был «Аватар». В нём звёздам придётся играть за Гарика и Тимура, а точнее за их аватаров. Всё как в видеоигре: петь, прыгать, пригибаться, вовремя уворачиваться от препятствий и, конечно, петь.

Самым сложным испытанием, как всегда, стало «Перетягивание вокала», где участникам нужно тянуть ноты в песне как можно дольше. Каждый выпуск звёзды бьют предыдущие рекорды, и этот выпуск не исключение! Зураб Матуа настолько выложится, что шокирует жюри.

«Абсолютный шок — то, что мы сейчас увидели! Это безумно сложный конкурс! Зураб, вообще побил мировой рекорд!», — с восхищением произнёс Гарик Харламов.

«Тянуть это одно, а как красиво он это делал! Сколько техник!», – согласился с Гариком Алексей Воробьёв.