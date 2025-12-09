В Москве состоялась премьера спектакля «Сморгонь»

В Центральном академическом театре Российской Армии на Экспериментальной сцене состоялась премьера спектакля «Сморгонь» по пьесе автора Дмитрия Бочарова. Постановка стала первой большой работой молодого режиссера и автора инсценировки Дмитрия Версты в театре. В 2025 году 9 августа 2025 года исполнилось 130 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко. Премьера спектакля «Сморгонь» приурочена к этой великой дате.

Спектакль по дневниковым записям Михаила Зощенко рассказывает о службе писателя царской армии в период Первой Мировой войны. Свои первые произведения Михаил Зощенко начал писать в 11 лет и не прекращал занятий литературой даже на войне: продолжал сочинять рассказы, вел полевой дневник, придумывал искрометные эпиграммы на офицеров. Долгое время Михаилу Зощенко казалось, что война лишила его возможности творить. Лишь спустя годы он осознал, что именно на войне впервые нащупал свой авторский голос, свою неповторимую интонацию — иронию сквозь невидимые миру слезы…

«Михаил Зощенко, наделенный удивительным даром юмора и сатиры, говорил, что несмотря на огромные потрясения и катастрофы, выпавшие на его жизнь, он всегда стремился увидеть в них солнце. Герои, в исполнении наших молодых артистов, среди которых персонаж самого Зощенко, ищут и находят солнце в самых, казалось бы, нечеловеческих условиях», — сказал главный режиссер театра, народный артист России Александр Лазарев.

Эскиз «Сморгони» Дмитрий Верста показал на лаборатории «Герой своего времени», после чего режиссёр получил приглашение поработать над полноценным спектаклем уже в качестве штатного режиссёра Театра Армии.

«Пьеса драматурга Дмитрия Бочарова рассказывает о молодом писателе, который за годы службы переживает ужасы газовой атаки, тоску окопной войны, расчеловечивание сослуживцев — и все это, чтобы понять: в любых, самых страшных обстоятельствах, человек может остаться человеком. Нужно лишь не забывать, ради чего ты претерпеваешь все испытания», — объясняет выбор материала режиссёр Дмитрий Верста.

Автор пьесы Дмитрий Бочаров изучил множество материалов во время написания пьесы. Он обращался за консультацией к кандидату исторических наук, который писал диссертацию по этой теме. Удалось получить большое количество информации.

«Многие знают Зощенко как автора-юмориста. Но, что он настоящий герой войны и прошёл через ад первой мировой — это не является широко известным фактом. И для меня самым главным было исправить эту несправедливость — увековечить подвиги реальных героев», — поделился Дмитрий Бочаров.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Игорь Марченко и Константин Денискин, Екатерина Шарыкина, Александра Шевелькова, Анфиса Ломакина, Валерия Мисанова, Даниил Лугин, Артемий Серегин, Александр Леонтьев, Александр Аргос, Алексей Захаров, Александр Леонтьев, Михаил Данилюк, Дмитрий Карпеев, Тимур Еремеев, Александр Макаров, Алексей Горячев, Николай Токарев, Денис Кутузов.

Не оставят зрителей равнодушными изысканные оформление спектакля художника-постановщика Театра Армии Константина Шамрина, который создал полупрозрачное многослойное пространство, где играет свет, крупные планы видео и тени, где только мешки определяют тяжесть войны.