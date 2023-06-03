Победители проекта «Уличный артист в парках» открыли летний сезон выступлений

В Москве стартовали выступления победителей проекта «Уличный артист в парках». Музыканты, танцоры, театралы, художники и другие деятели искусства будут делиться своим творчеством на протяжении летнего сезона. Всего выступят более 160 победителей, среди которых Обними Кита, Лиза Матрёшка, Катя Рикеда и другие – их во время финальных живых прослушиваний отобрали представители парковых и культурных пространств.

Сбор заявок на участие во втором сезоне проекта был открыт в феврале: из 654 присланных заявок было определено 209 финалистов. Заключительным этапом конкурсного отбора стали живые выступления перед членами жюри. Они оценивали исполнительское мастерство и сценический образ артистов, общее впечатление от творческого номера, а также его соответствие концепции парков. Среди уникальных творческих представлений можно было встретить, например, игру на кеначо и сампоньо, шоу барабанов, исполнение стихотворений классиков под инструментальные композиции, брейк-данс в сопровождении диджей-сета.

«Модернизация городских пространств возможна в том числе через интеграцию в них творчества. Проект «Уличный артист в парках» создан для разножанровых представителей музыкального, театрального, танцевального, художественного и других направлений искусства. Только в прошлом году в рамках пилотного сезона проекта прошло более 600 выступлений. Развитие окружающей среды через творчество – один из подходов, который важен как для города, так и для артистов. Благодаря ему приумножается культурный потенциал столицы, так как исполнители тестируют новые площадки и расширяют свою аудиторию, а она в свою очередь открывает для себя новые таланты», — рассказала Ака Марзаева, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы.

Посмотреть список победителей можно на официальном сайте Московского продюсерского центра, перейдя по ссылке. Для выступления в парках артистам необходимо забронировать удобные площадку, дату и время на странице проекта на сайте mos.ru.

«Пилотный сезон проекта «Уличный артист в парках» задал хороший старт нынешнему. Так, в прошлом году мы получили более 400 заявок от артистов – сейчас их количество возросло до более чем 650. К проекту присоединились и новые парковые пространства, желающие разнообразить свою культурную программу: впервые свои площадки для выступлений предоставили Депо, Ангарские пруды и Екатерининский парк. Благодаря своему таланту победители проекта смогут создать творческую атмосферу в парковых и культурных пространствах Москвы и популяризировать уличные выступления», — поделился Андрей Петров, директор Московского продюсерского центра.

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