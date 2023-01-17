«Ты всё лежишь? Вставай! У нас режим!», призыв-провокация в новой песне Наталии Ивановой «Спортивная»

«Спорт! Ты - жизнь

О спорт! Ты - жизнь,

Бежим, бежим - у нас режим»

Именно с этих слов под зажигательную динамичную мелодию начинается песня Наталии Ивановой «Спортивная».

Песня-провокация, основанная на реальных событиях. Ну кто из нас не любит вкусно покушать? А потом ругаем себя, бежим в зал, обещаем вести здоровый образ жизни, снова срываемся, и так по кругу.

Строчка «Селфи — главный ритуал, если редко ходишь в зал» врезается в голову, и как флешбэк возвращается, отражаясь улыбкой на лице, когда видишь, как кто-то делает селфи в зале.

Безусловно, в песне есть преувеличения, но каждый из нас, кто хоть однажды бывал в тренажёрке, точно найдёт свои параллели, а кто-то возможно даже узнает себя… Но это не точно.

Наталия записывала эту песню, когда срок беременности перевалил уже за 30 недель. При этом она не прекращала занятий спортом и оставалась энергичной и подвижной.

Сама Наталия признается, что идея песни у неё родилась давно. И уже тогда она решила, что расскажет о том, с чем люди сталкиваются ежедневно, что их беспокоит, волнует, увлекает. В тренажёрку ходят все её друзья, знакомые и родственники, и при создании основы песни она учла мнение каждого из них. Именно поэтому композиция получилась такой живой и настоящей, цепляющей в самое сердце.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.