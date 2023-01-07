Почти три тысячи человек стали участниками и гостями V семейного фестиваля зимней рыбалки «Мормышка»

В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа в рамках проекта «Зима в Подмосковье» прошел V семейный фестиваль зимней рыбалки «Мормышка». Его гостями и участниками стали почти 3 тысяч человек.

В этом году количество участников побило рекорд – за главный приз соревнований боролись 138 спортсменов, самому старшему из которых 72 года, а самому младшему всего 6. Также в фестивале приняли участие 14 женщин, любительниц зимней рыбалки, и более 20 детей в возрасте до 12 лет.

По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом: 1-е место заняла Анна Сучкова Анна (г. Москва) с результатом 3294 грамма, побив рекорд прошлых лет; 2-е место занял Владимир Отт (г. Шаховская) с результатом 2278 граммов; 3-е место у Алексея Сергеева (г. Владимир) с результатом 2214 граммов. В номинации «Самая большая рыба» победил Степан Губаль (г. Сергиев Посад), поймавший окуня весом 389 граммов.

Специальным гостем фестиваля стал Николай Алексеев, автор проекта «Снасти, Здрасьте», известный рыболов-спортсмен и участник многих российских рыболовных турниров.

Также участники и зрители фестиваля могли получить паспорт путешественника в рамках проекта «Моя зима в Подмосковье», угощались горячей ухой и чаем под выступления ансамбля народной песни «Любо-Мило» и клуба собаководства «Элита».

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