Конкурс авторской песни «За спорт! За жизнь!»

На территории Москвы стартовал конкурс авторской спортивной песни «За спорт! За жизнь!». Цель проекта - создание и популяризация песен о спорте и здоровом образе жизни среди молодежи Москвы, а также сохранение и развитие московских спортивных традиций.

«За 8 лет деятельности ансамбль «Динамичные ребята» поистине стал экспертом в сфере спортивной песни! Спорт и музыка – две мощные стихии. И пусть, на первый взгляд, кажется, что это разные направления, этот тандем давно доказал, насколько музыка может быть полезна спорту.» - отмечает руководитель коллектива Динамичные ребята

Организатором конкурса выступает молодежный коллектив «Динамичные ребята». К участию в конкурсе приглашаются композиторы и авторы слов, люди старше 12 лет, пишущие в разных жанрах, которых объединяет одно – желание, чтобы именно их песни пели всей страной! На конкурс принимаются произведения готовой песенной формы (музыка и стихи).

«Волшебная сила музыкальных звуков известна человечеству с древних времён! К сожалению, для отечественного спорта на данный момент не лучшие времена! Почему-то кто-то на Западе решил, что Россию можно изолировать, лишить гимна, флага и поставить на колени! Но этому никогда не бывать! Россия всегда была и есть и будет лидирующей спортивной державой с великой историей побед и достижений! Давайте поддержим наших спортсменов вместе!» - отмечает продюсер конкурса.

Заявки принимаются по следующим номинациям: песни о спорте, о видах спорта, о тренерах, о конкретном герое спорта, а также прочие идеи касаемо спортивной тематики.

Лучшие авторские , отобранные профессиональным жюри, в состав которого входят звезды российского шоу-бизнеса, деятели искусств, актеры театра и кино, а также продюсеры: Анита Цой, Виктор Дробыш, Игорь Бутман, Аглая Шиловская, Анатолий Журавлев, Денис Никифоров, Владислав Канопка и Светлана Тюркина, будут будут аранжированы и записаны в профессиональной студии. Они войдут в сборник песен «За спорт! За жизнь!» который будет опубликован на всех стриминговых площадках.

Участие в конкурсе бесплатно! Подать заявку можно до 20 февраля на официальном сайте проекта https://dynamichnye.ru/za-sport-za-zhizn .

Конкурс спортивной песни «За спорт! За жизнь!» проводится при поддержке Гранта Мэра Москвы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.