У экспозиции Мураново появился сайт цифровых двойников

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IPQuorum совместно с агентством комплексных коммуникационных решении Prophet запустил сайт цифровых двойников части экспозиции музея-заповедника «Усадьба «Мураново».

В начале 2024 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив IPQuorum совместно с Российским государственным художественно-промышленным университетом им. С.Г. Строганова, агентством комплексных коммуникационных решении Prophet и при активном участии руководства и сотрудников музея начал работу над созданием высокоточных динамичных 3D-моделей 20 бесценных экспонатов из коллекции усадьбы Мураново, принадлежавших владельцам усадьбы — Боратынским и Тютчевым.

Запуск сайта стал одним из финальных этапов масштабного проекта по оцифровке мемориальной мебели и предметов быта, созданных руками мастеров-мебельщиков XVIII–XIX вв.

Несмотря на то что эти предметы постоянно находятся в экспозиции музея, посетители ранее не имели доступа к их внутреннему устройству. Проект предоставил уникальную возможность всем без исключения гостям музея в любое удобное для них время знакомиться с конструктивными и функциональными особенностями экспозиционной мебели.

«Собрание музея в общей сложности насчитывает более 40 000 экспонатов — это одна из самых богатых коллекций мебели в российских музеях. Нам уже удалось почти 30 000 единиц хранения подготовить к размещению в Государственном каталоге Музейного фонда РФ. Привнести в него динамичные 3D-модели некоторых наших экспонатов — особенно ценно. Это уникальная возможность сохранить в первозданном виде, запечатлев в мельчайших деталях, искусно сконструированную мебель для наших с вами современников и будущих поколений. А запуск сайта с цифровыми двойниками наших самых сложных и уникальных предметов мебели с подробной информацией о них — это самый настоящий центр притяжения для всех без исключения любителей и ценителей русской истории и культуры», — отметил директор музея-заповедника «Усадьба «Мураново» Александр Богатырев.

Благодаря совместным усилиям разработчиков IPQuorum и агентства комплексных коммуникационных решении Prophet полноценные цифровые двойники экспонатов и вся информация о них были бережно перенесены в специально созданную виртуальную среду, которая на постоянной основе обогащается обширным спектром полезных прикладных материалов. Была сформирована своеобразная навигационная система, призванная помочь в реализации проектов по цифровизации другим музеям. В частности, подготовлены экспертные интервью с российскими музеологами об их опыте цифровизации экспозиций, подкасты о реставрации, методологические рекомендации и пособия. Эти материалы в дальнейшем помогут специалистам-музеологам, реставраторам, экспозиционерам и проектировщикам применять методологию и результаты проекта в различных культурных и реставрационных учреждениях, а также совершенствовать технологии по защите и восстановлению культурного наследия.

«Сегодня, когда мир настолько уязвим и мы каждый день теряем бесценные памятники архитектуры и искусства, когда наша историческая память подвергается большим испытаниям, особенно важно вкладывать силы в сохранение каждой крупицы нашего невероятно богатого национального культурного наследия. Современные технологии позволяют нам оберегать уникальные артефакты: запечатлеть во времени их первозданный вид, всю информацию о них, передать их символизм и ценность. Фактически у нас в руках есть вполне доступный инструментарий для создания цифровой капсулы времени, послания будущим поколениям. И мы должны данной возможностью без сомнений и страхов пользоваться», — подчеркнула главный редактор IPQuorum, генеральный директор агентства комплексных коммуникационных решений Prophet Евгения Дорофеева.

Познакомиться с цифровыми двойниками усадебных предметов мебели можно будет не только на созданном сайте, но и в самом музее — там IPQuorum и агентство комплексных коммуникационных решений Prophet установили три интерактивных информационных стола. Интерактивные столы в музейных пространствах явление не новое, а вполне себе обыденное. Но поскольку Мураново — это сокровищница в первую очередь предметов мебели и усадебного быта, то интерактивный стол должен был претерпеть ряд метаморфоз и приобрести соответствующий внешний вид. Сотрудники музея и реставраторы дали ценные и важные рекомендации по стилизации. Благодаря совместной работе интерактивные столы приобрели благородные черты предметов мебели позапрошлого столетия.

Первыми посмотреть новую цифровую экспозицию музея-заповедника «Усадьба «Мураново» и узнать о тех возможностях, которые дает цифровизация музеям, смогли более 100 гостей прошедшей ранее, 22 октября, торжественной церемонии. Теперь цифровые двойники уникальной мемориальной мебели доступны круглогодично для всех ценителей русской культуры.