Певица sozONik раскрывает свою душу в новом сингле «Не плачь»

Певица sozONik, полное имя которой Анастасия Созоник, является не только талантливым артистом, но и руководителем самого масштабного онлайн фитнес-проекта России. У девушки уже есть больше 30 собственных песен, а теперь к ним добавляется и еще один яркий трек.

«Не плачь» – это проникновенная песня о горьком расставании. Она трогает до глубины души любого слушателя, поскольку каждый в своей жизни хоть раз сталкивался с разрывом отношений с любимым человеком.

Девушка поет о том, как сильно болит ее душа. Так сильно, что опускаются руки и слезы бегут ручьем. Но главная мысль песни в том, что даже в самый тяжелый момент своей жизни ни в коем случае нельзя сдаваться, нельзя реветь, а нужно встать и идти дальше.

«На огонь я летела, как мотылек, посмотри, мои крылья сгорели» – Анастасия поет о том, как сильно можно обжечься любовью. На обложке песни и в сниппете sozONik предстает настоящей и искренней, ее эмоции неподдельные, а чувства настоящие.

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