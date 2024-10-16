В Музее нумизматики открылась выставка «Византийская симфония. Сокровища земные и небесные»

В Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка «Византийская симфония. Сокровища земные и небесные». Слово «симфония» в названии обозначает гармонию и согласие духовной и светской власти в Древней Византии, которые отразились даже в чеканке монет.

Византийские монеты – это произведения светского искусства, пропагандирующие официальный образ императора. Поэтому на одной стороне монеты чеканился его портрет. Но, подчёркивая власть Бога над императором, на обратную сторону всегда помещался религиозный образ (как правило, Иисуса, Богоматери или святого покровителя государства). Так, государственная и религиозная символика на византийской монете слагалась в целостный образ. Несколько сотен монет, представленных на выставке, составляют масштабную портретную галерею византийских императоров.

С признанием христианства официальной, а затем и единственной религией Римской империи византийские монеты стали исполнять не только экономические функции, но и распространять христианские образы и символы.

Культура Руси также многое унаследовала от Византии. Центральный экспонат выставки – златник тмутараканского князя Олега Михаила, который состоял в тесных деловых отношениях с византийским двором.

Ещё один уникальный экспонат – миниатюра с изображением Христа Пантократора. Она была создана в XI веке в Константинополе и хранилась в Государственной Третьяковской галерее. Из-за чувствительности к свету миниатюра никогда ранее не экспонировалась. На выставке «Византийская симфония» она будет выставляться ограниченное количество времени.

Помимо древнейших монет, в экспозиции представлены предметы декоративного искусства, миниатюрная резьба по камню, художественный металл, живопись, архитектурные детали и предметы археологии. Также выставка оснащена современными интерактивными и мультимедийными технологиями. Все витрины дополнены цифровыми планшетами с подробной информацией о каждом экспонате. Специально для выставки были изготовлены рельефы с изображением византийских правителей, фигуры которых можно потрогать и узнать тайный смысл каждого элемента императорского облачения. Погрузиться в эпоху помогут подлинные византийские ароматы и музыкальная композиция, специально созданные в коллаборации с российскими художниками и музыкантами.

Выставка «Византийская симфония. Сокровища земные и небесные» – результат сотрудничества Музея Международного нумизматического клуба с Государственным Эрмитажем, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственным историческим музеем, Государственным Русским музеем, Государственной Третьяковской галереей, Новгородским государственным музеем-заповедником, Музеем христианской культуры и лучшими частными собраниями. Подобного масштабного проекта, который объединял бы коллекции больших государственных музеев и частные собрания, в России ещё не было.

«Для Музея нумизматики это уже четвертый совместный проект с ведущими культурными центрами страны. И каждый раз мы стремимся открыть всем желающим доступ к знаниям. А нумизматика – универсальный ключ к пониманию давно минувших эпох. Центральное место в экспозиции отведено уникальной коллекции византийских монет. Из 500 экспонатов ровно половина – это монеты из собраний Государственного Эрмитажа, а также моей частной коллекции», – коллекционер, учредитель Музея Международного нумизматического клуба Вагит Юсуфович Алекперов.

«Роль Византии в культурном становлении Древней Руси была огромна. С христианизацией на Русь были привезены сотни переведенных книг, заимствованы навыки каменного строительства. Одним важным источником влияния на древнерусскую культуру служили денежные знаки. Сегодня это исключительно ценные исторические свидетельства и памятники изобразительного искусства, выполненные теми же выразительными средствами, что и иконы, мозаики, фрески», – министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова.

«Наряду с археологическими находками нумизматические предметы помогают нам лучше узнать историю Византийской империи и новые детали той жизни. Монеты дают наглядное представление об экономическом и торговом могуществе этого древнего государства, позволяют изучить различные символы, которые определяют основные этапы развития этого государства, и лучше понять экономические и духовные связи с нашей страной», – председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества», доктор исторических наук Руслан Григорьевич Гагкуев.

«Мы представляем здесь 8 произведений из Русского музея. Удивительно, что изображённые на наших рельефных каменных иконках образы Христа, Богородицы и святых перекликаются с изображениями византийских монет, а иногда не просто перекликаются, а прямо повторяют», – генеральный директор Русского музея Алла Юрьевна Манилова.

«Для организации такой выставки, объединившей государственные музеи и частные собрания, нужен очень высокий уровень партнёрских отношений. Для нас участие в проекте Международного нумизматического клуба очень важно и значимо», –генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин.

«Для Музея христианской культуры большая честь, радость и гордость участвовать в этом замечательном и масштабном событии. Одна из основных концепций нашего музея – построение экспозиции от первого христианского императора Константина Великого до последнего императора России Николая II, и, конечно, зал искусства первых веков христианства, искусства Византийской империи занимает особое место в нашей коллекции, является её фундаментальной частью. Когда коллеги обратились с предложением проведения выставки по теме Византии, то мы, не раздумывая, согласились», – директор Музея христианской культуры Даниил Александрович Недоступ.

«Значение цивилизации и культуры сопоставимо со значением человека. Когда из нашей жизни — навсегда — уходит по-настоящему стоящий человек, его тепло и роль продолжает ощущаться годы, а то и поколения. Его имя не умирает. Так и с Византией. Сама империя могла умирать, сжиматься вокруг пустующих кварталов Константинополя… Но там, где держава василевса ромеев внешне умирала, даже ее противники и соперники стремились воспринять ее имя и культуру, как это делали германские «кесари римлян» и тюркские «султаны римлян». Я очень благодарен кураторам выставки за этот проект, потому что держа на ладони монету, ты держишь «малое зерцало», образ в котором отражается большой и исчезнувший мир», – генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Павлович Брюн.

Архитектурным пространством экспозиции занималось бюро PS Culture. Оформление выставки переосмысляет наследие искусства Византии в современном пространстве. Прозрачная колоннада и арки погружают посетителя в мир средневековой архитектуры. Формы заимствованы из церковного и светского зодчества и отражают двойственную природу византийской монеты.