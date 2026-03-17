Выставка «Документальная летопись подвига» открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставка «Документальная летопись подвига». Новая экспозиция расскажет о подвигах солдат и офицеров Красной Армии. В выставку войдут реликвии из коллекций школьных музеев Москвы, Республики Башкортостан и Тверской области. Это фронтовые письма, дневники, рукописные стихотворения, фотографии, документы, личные вещи советских воинов.

«Посетителям музея на Поклонной горе представят свидетельства героического прошлого нашей страны. Эти подлинные раритеты в течение десятилетий бережно хранились в школьных музеях, а теперь будут впервые представлены для широкой публики в главном военно-историческом музее в Москве», — подчеркнули в Музее Победы.

Так, например, выставка расскажет о легендарной советской летчице, участнице Великой Отечественной войны Валентине Гризодубовой. «Во время войны Валентина Степановна лично сформировала и командовала 101-м авиационным полком дальнего действия», — отметили в Музее Победы.

Посетители увидят летные шлем и очки, штурманскую линейку, фотографии и другие раритеты летчицы. Эти предметы в дар музею школы № 1206 города Москвы передал родственник прославленной героини. Еще один уникальный комплекс – личная папка фронтовика Василия Николаевича Горючева, в которой собрана история его боевого пути фронтовика — с мая 1942 по август 1943 года.

Лицей села Булгаково (Уфимский район Республики Башкортостан) покажет материалы своих выпускников – участников Великой Отечественной войны. Это красноармейские книжки, военные билеты, фронтовые письма, благодарности Верховного Главнокомандующего, а также альбом «Выпуск 1943 года». Раритеты расскажут о героях штурма Кенигсберга, Ортельсбурга, героического штурма и взятия Берлина. Среди уникальных экспонатов – панно, на котором вышито более 60 фамилий ветеранов Великой Отечественной войны – жителей села Булгаково.

Личные вещи земляков, участвовавших в сражениях, продемонстрирует и МОУ «Гимназия № 10» имени учителя В.А. Смирнова города Ржева Тверской области. Например, уроженца Ржева Алексея Смирнова, который до Великой Отечественной войны был организатором стахановского движения на одной из Ржевских фабрик. В октябре 1941 года он сумел вывезти в Москву важнейшие документы предприятия, не допустив, чтобы они попали в руки врагу. А затем, в начале 1942 Алексей Алексеевич добровольцем ушел на фронт и погиб во время боев в апреле 1942 года под Ленинградом. Гости увидят его фотографии, фронтовые письма, документы.

Всего же на выставке представят около 100 раритетов. Экспозиция подготовлена в рамках программы «Школьный музей Победы». В ее создании приняли участие ГБОУ города Москвы «Школа № 1206», МОБУ Лицей с. Булгаково Уфимского района Республики Башкортостан, МОУ «Гимназия №10» имени учителя В.А. Смирнова города Ржева Тверской области.