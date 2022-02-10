«Смешарики» выпустили детские подкасты про финансы «Крош и Грош»

ГК «Рики» в партнерстве с Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина России запустили серию подкастов «Крош и Грош» про финансовую грамотность для детей до 7 лет с героями мультсериала «Смешарики». Шоу озвучивают кролик Крош и Надежда Грошева, главный редактор медиаресурсов «Мои финансы», автор и ведущая проектов на Business FM, РБК, ТАСС. Первые 5 выпусков уже доступны на цифровых платформах.

«В стремительно меняющемся мире так важно с ранних лет готовить детей к современным реалиям жизни. Задача наших подкастов – в простой и понятной форме преподнести юным слушателям азы финансовой грамотности для гармоничной адаптации детей ко взрослой жизни. Всего за 3-4 минуты ведущие расскажут, кто придумал деньги, для чего нужны банки, откуда берется цена, как пользоваться пластиковой картой и многом другом. Эксперт Надежда Грошева удивительно легко и просто говорит на такие, казалось бы, непростые финансовые темы, что даже наш непоседа Крош смог во всем разобраться», – прокомментировала Татьяна Павлова, продюсер анимационного проекта «Смешарики».

«На портале и в социальных сетях «Мои финансы» мы стараемся говорить с аудиторией на понятном языке, просто и доступно о сложном. В этом отношении наш новый проект со Смешариками – стопроцентное попадание в формат. Мне давно хотелось поучаствовать в полезном проекте, ориентированном именно на детей, но чтобы информация была подана легко и весело. И вот, наконец, моя мечта сбылась! Вместе со «Смешариками» мы запустили детский подкаст о деньгах «Крош и Грош». Очень надеюсь, что юные слушатели узнают много нового и интересного, а педагоги и родители будут использовать этот контент для обучения и воспитания детей», – прокомментировала Надежда Грошева.

Всего в серии подкастов «Крош и Грош» запланировано 20 эпизодов хронометражем 3-4 минуты. В каждом выпуске персонажи Смешарики обсуждают финансовые вопросы, интересующие детей, а Надежда – отвечает на них как эксперт.

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