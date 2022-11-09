Премьера трейлера нового сезона популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность»

Опубликован трейлер продолжения сериала «Тест на беременность» — мелодрамы о жизни врачей и пациенток перинатального центра, первые два сезона которой вышли ранее на Первом канале. В новом сезоне популярной истории, который выйдет на KION 16 ноября, снялись Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, режиссер — Михаил Вайнберг («Метод Фрейда»). Производством нового сезона сериала занимались кинокомпания «Всемирные русские студии» и KION. После цифровой премьеры на KION, сериал выйдет в эфире Первого канала.

В жизни врача Натальи Бахметьевой (Светлана Иванова) — новый, переломный этап. Больницу, где она работала, передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, а главным врачом назначают принципиальную и высокомерную Нину Артамонову (Кристина Орбакайте). На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и ради нее Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. За это главврач увольняет Бахметьеву. Наталья вынуждена срочно искать работу, ведь ей надо заботиться о трехлетнем сыне Мише.

В личной жизни тоже все сложно: отец ребенка Руслан решил строить свою жизнь заново — и уехал. Рядом — бывший любовник, профессор Юрий Колмогоров (Александр Яцко), и новый знакомый Валентин, владелец ресторана (Евгений Пронин). Наталья еще не до конца оправилась после расставания с Русланом и не готова к отношениям. День за днем она спасает чужие жизни – возможно, поэтому у нее совсем не остается времени на свою?

Кроме истории главной героини, в сериале также показаны судьбы пациентов и других сотрудников клиники. Врач ультразвуковой диагностики Павел скоро станет отцом, гинеколог Евгения тайно встречается с хирургом Артемом, а бывшая заведующая лабораторией Ольга готовится открыть свою собственную диагностическую лабораторию вместе с Ингой.

Сериал «Тест на беременность» — не только мелодрама о непростом выборе между личной жизнью и карьерой, а также большая история о сложной профессии врачей. О людях со своими страхами, проблемами и недостатками, которым нужно каждый день спасать жизни пациентов. Герои не просто врачи, они поддерживают своих пациентов в сложные минуты, проживают с ними трудности, параллельно пытаясь устроить и свое человеческое счастье.

Первый сезон «Теста на беременность» вышел в эфире Первого канала в 2014 году, второй — в 2019. За годы у сериала появились миллионы поклонников, проект стабильно показывает хорошие рейтинги и входит в топ лучших российских и иностранных сериалов, по мнению пользователей киносайтов. «Тест на беременность» — история, которая заинтересовала и женскую аудиторию, и мужскую, потому что рассказывает и о мужском взгляде на карьеру и отношения.

Главные роли в новом сезоне «Теста на беременность» исполнили актриса Светлана Иванова («Обоюдное согласие», «Триггер») и певица, актриса Кристина Орбакайте в роли главврача Нины Артамоновой. Также в проекте приняли участие Александр Яцко, Евгений Пронин, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Анна Пескова, Сергей Комаров, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Анастасия Меськова, Александр Нестеров, Стелла Ильницки, Владимир Кошевой и многие другие.

Режиссером «Теста на беременность» стал Михаил Вайнберг, который был режиссером первого сезона проекта, автор рейтинговых сериалов «Метод Фрейда» и «Мама-детектив», сценарий — Евгения Кузева («Филатов») и Лариса Степанова («Фурцева. Легенда о Екатерине»).

Кристина Орбакайте, певица и актриса:

– Я, как и миллионы телезрителей, смотрела предыдущие два сезона сериала «Тест на беременность». Наблюдала с огромным интересом за сюжетом и жизнью героев. Как актриса, смотря сериал, я даже представляла себя в предлагаемых ситуациях. Моя героиня Нина Артамонова, успешная женщина, новый главврач клиники, после 2-го сезона клиника стала частной и все герои врачи, работали под руководством нового начальника в моём лице. Нина профессиональный руководитель, талантливый врач, из-за своих профессиональных принципов порой входит в конфликт со своими сотрудниками. Сериал затрагивает очень важную тему — суровости врачебной профессии, насколько сложен их труд, спасать жизни людей, порой забывая о своих проблемах…

Светлана Иванова, актриса сериала:



– Моя героиня взрослеет вместе со мной, вместе со всеми зрителями, которые следят за ее судьбой. Она становится терпимее, учится дружить, учится доверять, старается снова поверить в любовь, всё успеть, пытается при этом не выгорать, борется с комплексом отличницы, пытается понять предел собственных возможностей в профессии… Проходит все те испытания, с которыми часто сталкивается женщина “слегка за 30”. Поэтому, надеюсь, ее история будет так же узнаваема и близка зрителям, как и история прошлых сезонов. В новом сезоне мы застанем Наташу в момент профессионального кризиса и попытки осознать своё место в профессии и в жизни. Это очень узнаваемая история, не только женская. Мне часто пишут зрители, как сериал помог им в разных непростых жизненных ситуациях. Надеюсь, этот сезон тоже не станет исключением… И, конечно, важно, что всё это происходит на фоне чуда рождения человеческой жизни. Я получаю огромное количество писем все эти годы, с момента выхода первого сезона, про то, как наш фильм помог определиться с будущей профессией, некоторые из тех, кто выбрали акушерство, как специальность, под впечатлением от просмотра первого сезона, сейчас уже приходили к нам на съемочную площадку в качестве помощников и консультантов. Это совершенно удивительная история, конечно!

Евгений Пронин, актер сериала:

– Проект «Тест на беременностьÆ очень громкий и популярный среди аудитории. Его смотрят очень многие. Узнав, что проходит кастинг, я, конечно, с большим желанием хотел поучаствовать. Мой герой — успешный парень, который прекрасно себя проявил в ресторанном бизнесе. Помимо всего прочего он шеф-повар, хорошо владеет кухонным искусством. Дело в том, что я сам прекрасно умею готовить. И эти мои навыки пригодились на съемках. На мой взгляд успех сериала заключается в актерском составе. На протяжении сезонов меняется режиссер, но костяк команды остается тот же. Плюс большое количество сюжетных линий внутри сериала не дает заскучать. В новом сезоне актерский ансамбль, режиссер, оператор и вся съемочная группа создали магию кино!

Игорь Мишин, продюсер, генеральный директор МТС Медиа/KION:

– «Тест на беременность» — это одна из самых сильных российских мелодрам, рассказывающая о повседневной жизни врачей, людей, которые каждый день без огласки совершают героические поступки. При этом в сериале они показаны не как карикатурные супергерои, а как обычные живые люди, которые совмещают спасение жизней других людей с устройством своих собственных жизней. Для KION снимать продолжение сериала, первые два сезона которого выходили с высочайшими рейтингами на эфирном телевидении, большая ответственность, ведь у этой истории есть огромная аудитория преданных поклонников, они ждут встречи с любимыми героями. Продумывая третий сезон, команда авторов искала тонкий баланс между привычным “прошлым” и удивительным “новым”, и, мы надеемся, что сериал выйдет на новый уровень популярности.

Наталья Лазарева, продюсер сериала:

– Проблема современной женщины заключается в том, как построить личное счастье и одновременно состояться в профессиональном плане. Главная героиня сериала красивая молодая женщина, при этом она талантливый врач, страстно отдающийся профессии, ее талант — это дар и проклятие одновременно. В этом сезоне выбор между личным и профессиональным встает перед Наташей особенно остро. Истории врачей, героев фильма переплетаются с историями пациенток. Они живые люди со своими проблемами, драмами, неудачами. Они горюют и радуются, влюбляются и расстаются. Думаю, именно это притягивает зрителей, возможность примерить на себя ситуации, которые возникают в жизни каждой женщины.

Эксклюзивная премьера нового сезона продолжения хитового сериала «Тест на беременность» состоится на KION с 16 ноября

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.