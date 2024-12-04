Учащиеся колледжа им. Вишневской посвятили юбилейный вечер великой певице

Гала-концерт «Посвящение Галине» состоялся в рамках празднования юбилея Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской (КМТИ) на сцене Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова 2 декабря 2024 года.

В этом году учебное заведение, созданное в 1994 году при активной поддержке великой оперной певицы Галины Вишневской, отмечает 30-летие. За годы работы колледж прошел долгий путь, и сегодня он по праву гордится своими учебными программами и выпускниками. Директор КМТИ, народный артист Республики Татарстан Айдар Ахметов отмечает:

«Мы и сохранили коллектив, и привлекли молодых педагогов, в том числе наших же выпускников; объединили опыт с новыми идеями. Все это позволило нам принимать смелые решения и идти вперёд, сохраняя все то, что было заложено Галиной Павловной».

КМТИ – уникальное учебное заведение, в котором проводится подготовка по всем основным творческим направлениям. В нем есть программы музыкального, хореографического, театрально-декоративного искусства, живописи для детей и подростков от 6 до 20 лет. Как отмечает Айдар Ахметов, «Галина Павловна хотела, чтобы мы пели, танцевали, играли, рисовали и шили сами, чтобы сами создавали все необходимое для музыкального спектакля. Мы следуем ее завету. За последние пять лет мы расширили программу подготовки учащихся и студентов, открыли ряд новых направлений».

Учебное заведение расширяется, и скоро у него появится новое здание.

«Мы развиваемся и растем, работаем над новыми программами и спектаклями, готовимся к новым свершениям, – уверенно смотрит в будущее Айдар Ахметов. – Мы готовы быть проводниками русской культуры, на которой воспитываем нашу молодежь, хотя не забываем и о мировом наследии. Отрадно, что в нашем колледже учатся юные дарования, которые мотивированы, готовы полностью посвятить себя искусству. Наши выпускники регулярно занимают призовые места на престижных конкурсах и фестивалях, выступают на лучших сценах страны».

Юбилейный вечер стал доказательством высочайшего уровня мастерства учащихся и студентов колледжа. Восторг у публики вызвали выступления младшего хора «Вишенки» и Московского городского творческого коллектива «Старший хор». Бурных оваций удостоились София Ефименкова, продемонстрировавшая блестящую технику в концертном этюде «Хоровод гномов» Ференца Листа, и Тихон Вороной, мощно исполнивший знаменитую «Песню о блохе» Модеста Мусоргского.

Большое впечатление на слушателей произвели Ксения Алексеева, исполнившая адажио из Концерта для скрипки с оркестром №3 ре мажор В.А. Моцарта, и София Петраш, представившая «Русский танец» П.И. Чайковского в переложении для саксофона и оркестра. Молодые дарования выступили в сопровождении оркестра студентов под управлением Ивана Покровского, и на фоне видеоряда из фотографий и видеозаписей с участием Галины Вишневской.

КМТИ выгодно отличается от других творческих учебных заведений своей практической направленностью. С юных лет артисты принимают участие в спектаклях и музыкальных постановках. Это также нашло отражение в программе гала-концерта. Артистами учебного театра были исполнены фрагменты из опер «Редкая вещь» Винсенте Мартин-и-Солера и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, музыкального спектакля «Поклонимся великим тем годам» на музыку Исаака Дунаевского, приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Учащиеся и студенты хореографического отделения колледжа показали, что им подвластны любые стили и жанры. Воспитанники начальной школы замечательно станцевали «Китайский танец» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. студенты 2 и 3 курсов, обучающиеся по программе «искусство балета», исполнили эффектную хореографическую композицию с элементами фламенко «Fuego» на музыку Камиля Сен-Санса, а студенты 3 курса, обучающиеся по программе «искусство танца», покорили зал зажигательным степом «Beat Heaven» на музыку Людвига ван Бетховена. Разбавили феерию танца яркие джазовые номера в исполнении эстрадно-джазового оркестра под управлением Олега Чернова и ансамбля ударных инструментов под руководством Ярослава Веселовского.

Завершился гала-концерт проникновенной песней «По зеленым холмам океана» Ефрема Подгайца, которую исполнили хором все участники вечера, включая ведущих. Зал, в котором находились друзья и близкие воспитанников колледжа, с упоением им подпевал.