Юбилейная выставка произведений Константина Петрова  в Российской академии художеств 

Российская академия художеств представляет ретроспективную выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Константина Витальевича Петрова, приуроченную к юбилею автора. Известный российский график и живописец, он мастерски владеет техниками акварели и пастели, работает маслом и акрилом, что в полной мере будет продемонстрировано в рамках академического выставочного проекта. В экспозицию войдет более 100 авторских работ, созданных с 1991 по 2024 годы и раскрывающих богатый и многомерный мир его творчества.

Константин Петров рано заявил о себе как самобытный мастер, обладающий собственным образным видением и изобразительным языком. Он родился в семье советского и российского художника-графика, заслуженного деятеля искусств РСФСР, члена-корреспондента Академии художеств СССР, профессора В.Н. Петрова-Камчатского (1936-1993). В 1991 году окончил МГАХИ им. В.И. Сурикова, где учился у профессоров Н.А.Пономарева, Б.А.Успенского, А.Б.Якушина. В 1990 году проходил стажировку в Академии художеств г. Карлсруэ (Германия), с 1996 по 1998 год являлся художником-стажером Творческой мастерской графики РАХ в Москве под руководством А.Д.Шмаринова. С 1989 года постоянный участник общероссийских и международных выставок, персональные проекты художника состоялись в России и за рубежом.

Отдавая предпочтение жанрам пейзажа, натюрморта и портрета, Константин Петров создает глубоко эмоциональные и поэтичные произведения. Уже в притчевой картине «Отец в мастерской» (1992), невольно вступающей в диалог с творчеством Виктора Попкова, проявились его эстетические предпочтения и выразительные особенности палитры. Выполненный пастелью камерный «Портрет отца В.Н. Петрова» (2003) – замечательный образец психологического портрета. Прямой взгляд из-под тяжелых бровей одновременно мудро-спокоен, самоуглублен, печален, но и пристален, цепок. Открытый платоновский лоб, высветленный фронтальным светом, контрастирует с темно-багровыми колористическими нюансами рубашки, слагая торжественно теплый тональный лад. Небольшой формат картины еще более концентрирует внимание зрителя на этой незаурядной личности, сказавшей свое слово в развитии отечественной графики. По мнению С.С.Ступина, «аналитический творческий метод художника нацелен на поиск прихотливых форм манифестации человеческого духа за реальным и зримым первого порядка».

В пейзажах живописцу удаётся сохранить чёткую чистую линию повествования, которую он оживляет острым ракурсом и озвучивает цветом. Многие из них посвящены красоте русской земли и её малым городам: Переславлю-Залесскому, Боровску, Ярославлю, Воронежу и другим. Он много путешествует по стране и за рубежом, постоянно оттачивая профессиональное мастерство, обогащая творчество новыми, порой, неожиданными впечатлениями, открытиями, образами. Внутренний драматизм, экзистенциальное напряжение моделируются на полотне фактурными экспериментами («Зима в Криушкино», 2004), острыми композиционными решениями («Август в Переславле», 2016), ритмическими контрапунктами («Каспийские травы», 2011; «Регата», 2014), поиском необычных колористических соответствий («Сумерки», 2014). Отдавая предпочтение звонким, «чистым» краскам, он сочетает нежно голубые и сиреневые, бирюзовые, розовые, жёлтые, охристые, голубые и зелёные оттенки. Это особо отмечается в статье Т.А. Кочемасовой: «Пейзажи Петрова – живописно-музыкальные этюды, где гармония красок и певучий ритм, загадочная мелодия, погружающая зрителя в некую таинственную атмосферу того или иного места. Почти всегда реальная картина природы становится отправной точкой, где за внешней оболочкой, от которой сохраняются условные очертания, начинается зрительное погружение в другую реальность. Она складывается из пастельных тонов, часто близких к абстрактной форме изобразительности и ощущения особого эстетизма, с которым художник наблюдает за размеренной деревенской жизнью».

В натюрмортах Константина Петрова свой характерный принцип обобщения – он отдаёт предпочтение лаконичному экспрессивному образу, подчиненному главной идее и лишенному побочных, отвлекающих деталей. «На первый взгляд, они довольно немногословны, скромны по предметному ряду, даже абстрагированы, но в них есть резкая притягательность и молчаливая, созерцательная содержательность» — анализирует академик РАХ А.И. Рожин. Юбилейная экспозиция, развернутая в анфиладе академических залов, позволит зрителю соприкоснуться с реальным и таинственным, ограниченным и бесконечным миром, созданным художником с эмоциональной искренностью и наблюдательностью, профессиональной культурой и неподдельным чувством погружения.

Текст подготовлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статей А.И. Рожина, Т.А. Кочемасовой, А.В.Лиховцевой и С.С.Ступина.