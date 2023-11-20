На сцене ультрасовременной концертной площадки «LIVE Арена» состоялся большой праздник — музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!», организованный «Радио Шансон». Весь вечер многотысячная аудитория «LIVE Арена» пела песни, написанные поэтом Михаилом Гуцериевым вместе с лучшими артистами шансона по-русски, которые в течение года были лидерами хит-парада радиостанции.
За кулисами артисты поделились своими впечатлениями о сотрудничестве с поэтом Михаилом Гуцериевым, рассказали об эмоциях от выступления и своих планах на зимние месяцы.
Стас Михайлов исполнил одну из самых глубоких и философских композиций на стихи Михаила Гуцериева — «Этот долгий день».
«Песня «Этот долгий день» не теряет своей актуальности. Увидев стихи Михаила Сафарбековича, я написал музыку буквально за 10 минут. Вся жизнь пролетает за один день. В ней есть неприкрытая нотка сожаления, когда что-то уходит, что никогда больше не повторить. Всё это есть в стихах», — поделился шансонье Стас Михайлов.
Специальный гость музыкального марафона «Ээхх, разгуляй!» Наталья Гордиенко затронула струны души зрителей «LIVE Арена», исполнив песню «На синих озёрах» в акустическом звучании. «Большая честь принять участие в фестивале «Ээхх, Разгуляй!» с премьерой инструментальной версии песни «На синих озёрах». Долька нежности, меланхолии, настроения осени», — поделилась впечатлением после выступления певица Наталья Гордиенко.
Король шансона по-русски Михаил Шуфутинский исполнил «Я просто медленно люблю» — одну из первых песен в соавторстве с Михаилом Гуцериевым. «Я сразу отметил поэтический дар Михаила Гуцериева. Сердце подсказало мне, что передо мной именно СТИХИ, а не тексты песен с простым набором слов. С какой любовью он пишет свои строки! В его стихах есть что-то такое, что очень близко и исполнителю, и слушателю. По духу, по вере, по восприимчивости. В этом кроется главная причина его успеха», — рассказал легендарный шансонье Михаил Шуфутинский.
Великолепная Таисия Повалий представила композицию о самом волнующем, созидающем и трепетном чувстве любви. «Я была счастлива вновь исполнить любимую композицию «Твоих рук родные объятия». Она светлая, нежная и полная чувств. Уверена, что она затронула самые тонкие струны души каждого гостя фестиваля «Ээхх, Разгуляй!», — поделилась впечатлениями артистка.
Актриса театра и кино, телеведущая Эвелина Блёданс ярко исполнила песню «Любовь без секса» и поделилась своими мыслями о значении этого произведения: «Что тут скрывать, мы все понимаем, что секс является основой отношений между мужчиной и женщиной. А музыка Алексея Вандрика в стиле танго только добавила сексуальности. Песня «Любовь без секса» стала нашим первым опытом сотрудничества с поэтом Михаилом Гуцериевым, и я очень рада, что он написал эту песню для меня».
Юлия Михальчик с песней «Любовь — упрямый сердцеед» погрузила слушателей в мир противостояния двух чувств — любви к избраннику и любви к себе. «Сегодня я исполнила новую песню на стихи Михаила Сафарбековича Гуцериева. Невероятно красивая история о сложной, но спасительной любви. Я надеюсь, что «Любовь — упрямый сердцеед» станет жемчужиной в моём репертуаре, наряду с такими хитами, как «Девушка простая» и «Снова и снова» Михаила Гуцериева.
На сцене музыкального марафона «Ээхх, Разгуляй!» прозвучала эксклюзивная премьера песни «Безответная» от актрисы и певицы Настасьи Самбурской на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой. «Я услышала стихи на музыку – демо-версию в исполнении композитора Дарьи Кузнецовой и согласилась записать песню. Я волновалась, сегодня премьера песни «Безответная» и ко второму припеву зрители уже подпевали. По планам, в декабре выйдет клип на песню», — поделилась Настасья Самбурская после выступления.
На всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!» в течение вечера прозвучали песни на стихи Михаила Гуцериева:
- «Этот долгий день» Стаса Михайлова (муз. Стас Михайлов),
- «Сказка о любви» Рады Рай (муз. Вадим Усланов),
- «Живое сердце» Сергея Павловского (муз. Игорь Крутой),
- «На перекрёстке между строк» Мии Манолли (муз. Вячеслав Мерцалов),
- «Пусть мне уже за 50» Сергея Ростовъ (муз. Сергей Ростовъ),
- «Любовь – упрямый сердцеед» Юлии Михальчик (муз. Юлия Михальчик),
- «Я просто медленно люблю» Михаила Шуфутинского (муз. Игорь Зубков),
- «Виктория-вестница» Артура Руденко и Виктории Алешко (муз. Андрей Мисин),
- «Твоих рук родные объятия» Таисии Повалий (муз. Виктория Кохана),
- «Голодная любовь» Славы (муз. Виктор Дробыш),
- «Руки тёплые на бархате цветном» Александра Буйнова (муз. Леонид Молочник, Алексей Золотарёв),
- «Любовь-сирота» Элины (муз. Сергей Ревтов),
- «На синих озёрах» Натальи Гордиенко (муз. Максим Фадеев),
- «Безответная» Настасьи Самбурской (муз. Дарья Кузнецова),
- «Только так» Евгения Григорьева (Жека) (муз. Евгений Григорьев),
- «Любовь без секса» Эвелины Блёданс (муз. Алексей Вандрик),
- «Осень в Москве» Евгения Кемеровского (муз. Эдуард Изместьев),
- «Ждёт меня любимая» Руслана Алехно (муз. Сергей Ревтов),
- «Любовь за плату» Александра Левшина (муз. Александр Левшин).
На сцене и в зале было по-настоящему жарко: зрители танцевали и пели хором с любимыми артистами. Марафон «Ээхх, Разгуляй!» стал настоящей всенародной дискотекой.
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