Мария Куликова и Юрий Батурин снялись в фильме «Хрустальное счастье»

30

10 апре­ля 2021 года, в 21:00, на теле­ка­на­ле «Рос­сия» состо­ит­ся пре­мье­ра мело­дра­мы «Хру­сталь­ное сча­стье». Глав­ные роли в кар­тине испол­ни­ли Мария Кули­ко­ва, Юрий Бату­рин, Поли­на Дома­но­ва, Дан Розин.

Со сто­ро­ны Мари­на (Мария Кули­ко­ва) и Алек­сандр (Юрий Бату­рин) – счаст­ли­вая и любя­щая пара, кото­рая за пят­на­дцать лет не рас­те­ря­ла чувств друг к дру­гу. У Алек­сандра есть взрос­лый сын Женя (Дан Розин), но супру­ги меч­та­ют о сов­мест­ном ребён­ке. Это и ста­но­вит­ся при­чи­ной раз­ла­да: Мари­на не может выно­сить ребен­ка, а Алек­сандр устал от вра­чей, бес­ко­неч­ных ана­ли­зов и нерв­ных сры­вов жены. В кон­це кон­цов он увле­ка­ет­ся девуш­кой Али­сой (Поли­на Дома­но­ва), даже не подо­зре­вая, что в неё влюб­лён и его сын. После того, как Женя заста­ёт отца в объ­я­ти­ях Али­сы, он боль­ше не хочет видеть Алек­сандра. Али­са же реша­ет уве­сти Алек­сандра из семьи во что бы то ни ста­ло. Хру­сталь­ное сча­стье Мари­ны рас­сы­па­ет­ся в один момент. Она теря­ет всё и вско­ре ока­зы­ва­ет­ся в пси­хи­ат­ри­че­ской клинике…

Режис­сёр кар­ти­ны – Лео­нид Белозорович.

Фото предо­став­ле­но теле­ка­на­лом «Рос­сия»

Ори­ги­нал пуб­ли­ка­ции нахо­дит­ся на сай­те сете­во­го СМИ artmoskovia.ru | Если вы чита­е­те её в дру­гом месте, не исклю­че­но, что её укра­ли.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА