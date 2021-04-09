Мария Куликова и Юрий Батурин снялись в фильме «Хрустальное счастье»

10 апреля 2021 года, в 21:00, на телеканале «Россия» состоится премьера мелодрамы «Хрустальное счастье». Главные роли в картине исполнили Мария Куликова, Юрий Батурин, Полина Доманова, Дан Розин.
Со стороны Марина (Мария Куликова) и Александр (Юрий Батурин) – счастливая и любящая пара, которая за пятнадцать лет не растеряла чувств друг к другу. У Александра есть взрослый сын Женя (Дан Розин), но супруги мечтают о совместном ребёнке. Это и становится причиной разлада: Марина не может выносить ребенка, а Александр устал от врачей, бесконечных анализов и нервных срывов жены. В конце концов он увлекается девушкой Алисой (Полина Доманова), даже не подозревая, что в неё влюблён и его сын. После того, как Женя застаёт отца в объятиях Алисы, он больше не хочет видеть Александра. Алиса же решает увести Александра из семьи во что бы то ни стало. Хрустальное счастье Марины рассыпается в один момент. Она теряет всё и вскоре оказывается в психиатрической клинике…
Режиссёр картины – Леонид Белозорович.
Фото предоставлено телеканалом «Россия»