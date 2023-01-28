Участники проекта «Золотая нота» поздравили ВИА «Самоцветы» со званием «Почётный деятель искусств города Москвы»

26 января 2023 года в Продюсерском центре Игоря Сандлера состоялось торжественное награждение артистов ВИА «Самоцветы» званием «Почётный деятель искусств города Москвы», приуроченное к 50-летию творческой деятельности ансамбля. В мероприятии приняли участие известные музыканты и звёздные гости: певица Лариса Долина, композитор Григорий Гладков, главный редактор журнала «Модный дом» Беатрис Малахова и другие.

Молодые музыканты проекта «Золотая нота»

С юбилеем артистов поздравили одаренные дети и подростки – участники проекта «Золотая нота: трамплин для талантов», реализация которого проводится при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив. Молодые музыканты исполнили рок-композиции российских и зарубежных групп.

«Благодаря преемственности поколений передаётся бесценное наследие человечества, и в музыке это очень важная связь. Поэтому на площадке продюсерского центра сегодня прозвучали выступления как заслуженных, так и молодых музыкантов. Думаю, для ребят это хороший опыт, который поможет им в дальнейшем», - сказал продюсер и основатель Фонда одарённых детей и молодёжи Игорь Сандлер.

Как прокомментировала Лариса Долина, индивидуальность и собственный стиль в исполнении – это то, к чему необходимо стремиться всем артистам.

Мероприятие организовано Благотворительным фондом Андрея Журавлёва «Реальные дела» при поддержке Продюсерского центра и Фонда одарённых детей и молодёжи Игоря Сандлера.

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