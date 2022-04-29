Елена Князева выпустила сексуальный весенний хит «TomBoy»

28 апреля 2022 года состоялся релиз новой песни популярной исполнительницы Елены Князевой.

Елена Князева, выступающая под творческим псевдонимом BELKA – популярная российская певица, автор песен, продюсер, актриса, а также телеведущая, финалистка шоу «СТС зажигает суперзвезду». В конце апреля она презентовала свой новый, абсолютно весенний хит «Tom Boy».

«Это сексуальный трек полностью моего авторства. Он про дерзкую девочку-томбой, которая решила навсегда изменить свою жизнь», — делится певица своей задумкой. По ее словам, песня была написана буквально за один вечер. На ее создание Елену вдохновила личная и очень чувственная история из ее собственной жизни.

Динамичный саунд в песне удачно сочетается с яркими, массивными битами. Это придает танцевальной композиции четкости и манящей резкости, которая затягивает в музыкальный стрим.

Послушать новый хит Елены Князевой «TomBoy» на всех цифровых площадках.

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