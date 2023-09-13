Участники «Тавриды» спроектировали молодежные центры для новых регионов России

В арт-кластере «Таврида» (проект Росмолодёжи) завершился шестой образовательный заезд сезона 2023 под названием «Таланты юга России». Участники арт-школы социальных и предпринимательских проектов на протяжении недели создавали решения для молодежных центров в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также работали над собственными проектами и готовили их к подаче на 2 сезон заочного конкурса от Росмолодёжь.Гранты.

Образовательный заезд «Таланты Юга России» проходил на площадке арт-кластера «Таврида» с 5 по 11 сентября. Заезд стал продолжением специализированных образовательных программ, направленных на развитие различных регионов страны. Так, в 2022 году одна из программ арт-кластера «Таврида» была посвящена Дальнему Востоку — в 2023 году был выбран Юг России.

Одной из основных задач образовательной программы арт-школы социальных и предпринимательских проектов стал «Магистральный трек» — создание точек притяжения для молодежи новых регионов, исходя из анализа инфраструктуры, среды и общественных проектов, уже реализующихся на территориях. Команды участников выбрали направление инфраструктурного проекта и в течение недели формировали варианты визуального и событийного преображения в заданных условиях.

В рамках «Магистрального трека» участники разработали проектные решения, применимые сразу для 4 регионов России: Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик. Разделившись на несколько подгрупп, молодые проектировщики разработали идеи, концепции, смыслы Молодежных центров на территориях новых регионов.

Участники работали по шести направлениям: архитектура, аналитика, проектный менеджмент, пиар, дизайн и контент. В перспективе это будет точка притяжения молодежи в муниципалитетах областей и республик, где молодые ребята смогут проводить мероприятия, посещать выставки, создавать проекты и проводить время с пользой. Сейчас для молодежи новых регионов актуальны такие проекты и именно такая смысловая нагрузка досуга.

«Наша задача как экспертов — сделать так, чтобы у каждого участника было понимание, что он несет социальную пользу, что он применяет свое образование и знания на практике. Он формирует вокруг себя возможности для развития. Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня, к примеру, это был грантовый проект Росмолодёжи, а завтра это были крупные личные проекты, живущие своей жизнью и создающие рабочие места для креативных ребят из новых регионов и не только!» — поделилась ведущий эксперт арт-школы социальных и предпринимательских проектов, Советник Министра по молодежной политике Запорожской области, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, лектор Российского Общества «Знание», эксперт Росмолодёжь.Гранты Эллина Айрапетова.

После работы по своим направлениям молодые проектировщики объединились в одну группу и презентовали целостный продукт-макет будущего молодежного центра. По итогом обратной связи от экспертов и доработки проекта идеи участников будет переданы в дальнейшую проработку на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.