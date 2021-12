Праздничную программу на каникулы подготовили 160 московских библиотек

Столичные библиотеки приглашают детей и их родителей на специальную программу в новогодние праздники. Как сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, с 2 по 7 января в 160 читальнях пройдут сотни мероприятий — творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. На все события необходима предварительная регистрация.

«Новогодние мероприятия пройдут в 160 городских библиотеках. Программа ориентирована на горожан разных возрастов. Самых маленьких посетителей ждут интерактивные спектакли по мотивам любимых сказок. Для ребят постарше проведут творческие мастер-классы, квесты и музыкальные представления», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Ознакомиться с полным расписанием новогодней программы и зарегистрироваться на понравившееся мероприятие можно на портале «Онлайн. Библиогород», а также на mos.ru в разделе «Афиша».

Дети до 14 лет могут посетить мероприятия только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест. Его вместе с документом, удостоверяющим личность, потребуется предъявить при входе. Ребята от 14 до 18 лет проходят без QR-кода и без сопровождения взрослого. О том, где получить QR-код, можно прочитать на сайте.

Узнать о новогодних традициях и посмотреть мюзикл

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2) 2 января приглашает москвичей на интерактивную программу «Новый год в разных странах». Гости смогут принять участие в творческих и познавательных занятиях. Например, сделать яркую рождественскую открытку, познакомиться с новогодними традициями народов мира, послушать сказочные истории со всего света и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой придумать и нарисовать иллюстрации к волшебной книге. Начало в 13:00. Посмотреть расписание всех мероприятий и зарегистрироваться на них можно по ссылке.

3 января в Центральной библиотеке № 52 (улица Коненкова, дом 23) состоится спектакль «Домовенок Кузя. Новогоднее приключение в одном действии». Главная героиня в канун Нового года находит у себя в комнате маленького домового. Вместе им предстоит справиться с домашними делами, подготовиться к празднику. Начало спектакля в 14:00, необходима предварительная регистрация.

В этот же день в 15:00 Центральная детская библиотека № 46 имени И.З. Сурикова (улица Михалковская, дом 15) ждет детей и взрослых на мюзикл «Две Бабы-яги». Вместе с артистами зрители перенесутся в тридевятое царство и помогут главному герою Федору-кузнецу победить Змея Горыныча, перехитрить Бабу-ягу, справиться с кознями Кощея Бессмертного и найти свое счастье. Представление подготовлено совместно с Пушкинским музыкальным театром, зарегистрироваться на его посещение можно здесь.

Выполнить задания Деда Мороза и подготовить подарки к Рождеству

Проявить смекалку и вспомнить лучшие произведения мировой литературы все желающие смогут на празднике в Центральной городской деловой библиотеке (улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1). Там 4 января пройдет квест «Новогодние приключения в стране литературных героев». Участникам игры предстоит посетить несколько тематических локаций и выполнить ряд заданий, например решить задачу, найти спрятанные вещи, ответить правильно на вопрос викторины, поучаствовать в конкурсе, угадать по описанию и костюму имя литературного героя. Игроки, которые справятся со всеми испытаниями, получат от Деда Мороза памятные призы. Квест пройдет по сеансам, начало в 12:00 и 14:30. Необходима предварительная регистрация.

В Доме А.Ф. Лосева (улица Арбат, дом 33) 4 января детям и взрослым помогут подготовить подарки родственникам и друзьям к Рождеству. Творческие занятия по фелтингу, или валянию из шерсти, проведет художник Александра Мошковская. Мастер объяснит основные принципы этого искусства и покажет, как свалять милую игрушку-снеговика или пингвина. Все материалы для творчества участникам выдадут на месте. Занятия пройдут в читальном зале на третьем этаже, присоединиться к ним можно будет с 12:00 до 16:00. Необходима предварительная регистрация.

В этот же день в 15:15 в Доме А.Ф. Лосева состоится выступление солистов ансамбля «Русская рапсодия», посвященное сказкам народов мира. Музыканты исполнят произведения композиторов Петра Чайковского, Игоря Красильникова, Габриэля Форе, Виктора Малярова и прочтут рождественские истории разных народов мира, например итальянскую сказку «Сны Гуальтьеро», ирландскую народную сказку «Семейная распря» и другие. А в 17:30 там же начнется показ советских новогодних мультфильмов и художественных кинокартин. Регистрация на оба мероприятия по ссылке.

Насладиться любимыми новогодними хитами Last Christmas, Jingle Bells, All I Want For Christmas Is You и другими приглашает всех желающих библиотека-читальня имени А.С. Пушкина (улица Спартаковская, дом 9, строение 3). Музыкальные композиции под аккомпанемент гитары, синтезатора и кахона (ударный музыкальный инструмент родом из Перу) исполнят выпускницы Московского губернского колледжа искусств и студентка Российской академии музыки имени Гнесиных. Концерт Let it snow состоится 4 января в 19:00, необходима регистрация.

Еще одно новогоднее представление состоится 7 января в библиотеке № 129 (улица Перерва, дом 56/2). Гостей ждет музыкальный моноспектакль по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик». Это история о том, как предпраздничный вечер для девочки Мари превращается в настоящее приключение. Деревянная игрушка оказывается заколдованным принцем, а дом захватывает мышиная армия. Начало представления в 16:00, необходима регистрация.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru