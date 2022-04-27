ЕКАТЕРИНБУРГ: Сказители посетят столицу Урала

Фестиваль «Дикоросы» объявляет прием заявок от авторов.

В рамках фестиваля «Дикоросы» впервые состоится демо-панель сказок собственного сочинения. Авторы прочитают произведения перед экспертами, которыми выступят: Вячеслав Печняк, этнолог, ведущий методист по научно-практической деятельности Центра Традиционной народной культуры Среднего Урала; Наталия Шмелькова, руководитель проекта Ural Music Camp; Ольга Балюк, автор телеграм-канала «Страшные сказки»; Антон Бутаков, главный режиссер Центра Современной Драматургии, режиссер театральной платформы фестиваля сказок «Дикоросы».

Все участники получат от экспертов обратную связь и советы о продвижении.

Подать заявку можно до 19 мая включительно. Они принимаются по ссылке https://forms.gle/YZtT2MCZx6fpeXba7 контактные данные, название и описание сказки. Участником может стать любой желающий независимо от возраста и рода деятельности.

Фестиваль состоится 4 июня в Парке ТРЦ «Радуга Парк». Программа разделена на детскую, подростковую и взрослую и включает в себя театральную платформу со спектаклями по сказкам, мастер-классы народных ремесел, чтение сказок, застольные песни, лекторий от искусствоведов, этнографов, историков и краеведов, этнографическую зону с музеями и туристическими клубами, ярмарку с поделками ремесленников Урала, продажей книг, хороводами, скоморохами, народными играми и богатырскими боями и главную сцену с выступлениями современных музыкальных фолк-коллективов, театральными постановками и показом мультфильмов.

Когда? 4 июня с 10:00 до 20:00 в Парке ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94).

Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке: https://pclad.timepad.ru/event/1992991/

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото — Илья МАКСИМОВ

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