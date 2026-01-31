Персональная выставка Сергея Копылова «Сретение»

В переводе с церковнославянского «сретение» означает «встреча». Но кого и с кем? Евангельское повествование говорит нам о том, что в Иерусалимском храме Христа встретил старец Симеон. По преданию, он прожил уже почти 300 лет, так как получил от ангела обещание, что не умрет, пока сам не увидит пришедшего в мир Мессию. Сретение символизирует встречу Ветхого Завета с Новым Заветом, человечества с Богом и первую встречу зимы с весной в народном календаре.

Русские художники, от иконописцев до мастеров академической живописи, обращались к сюжету Сретения, создавая как канонические изображения, так и современные интерпретации, раскрывающие духовный смысл праздника в контексте русской православной культуры.

Проект «Сретение» художника Сергея Копылова, основан не только на библейском мировоззрении как ключе к понимаю корневой сути основополагающих событий этого мира, но и побуждает зрителя обратить свой внутренний взор на самого себя. В некоем роде, Сретение — это художественная метафора, которая приобретает глубокий символизм и в нашем повседневном бытие.

В своих художественных произведениях, Сергей переосмыслил глубинный контекст библейского сюжета, как отправной точки новой вехи встречи человека с самим собой, жизненно необходимой для рождения своего нового Я.

Художник создаёт в своих картинах детали и образы, насыщая их глубоко духовным символизмом, которые побуждают рассматривать, созерцать, думать и по-новому осмыслять фундаментальные основы в контексте собственной жизни. Сергей Копылов делает акцент именно на внутреннем ощущении зрителя, на том, что происходит внутри самого человека. Это — молчаливый, порой исповедальный диалог произведения и человека с самим собой.