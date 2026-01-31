Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваПерсональная выставка Сергея Копылова «Сретение»

Персональная выставка Сергея Копылова «Сретение»

editor
By editor
133
сергей копылов
Художник Сергей Копылов

В переводе с церковнославянского «сретение» означает «встреча». Но кого и с кем? Евангельское повествование говорит нам о том, что в Иерусалимском храме Христа встретил старец Симеон. По преданию, он прожил уже почти 300 лет, так как получил от ангела обещание, что не умрет, пока сам не увидит пришедшего в мир Мессию. Сретение символизирует встречу Ветхого Завета с Новым Заветом, человечества с Богом и первую встречу зимы с весной в народном календаре.

Русские художники, от иконописцев до мастеров академической живописи, обращались к сюжету Сретения, создавая как канонические изображения, так и современные интерпретации, раскрывающие духовный смысл праздника в контексте русской православной культуры.

Проект «Сретение» художника Сергея Копылова, основан не только на библейском мировоззрении как ключе к понимаю корневой сути основополагающих событий этого мира, но и побуждает зрителя обратить свой внутренний взор на самого себя. В некоем роде, Сретение — это художественная метафора, которая приобретает глубокий символизм и в нашем повседневном бытие.

В своих художественных произведениях, Сергей переосмыслил глубинный контекст библейского сюжета, как отправной точки новой вехи встречи человека с самим собой, жизненно необходимой для рождения своего нового Я.

Художник создаёт в своих картинах детали и образы, насыщая их глубоко духовным символизмом, которые побуждают рассматривать, созерцать, думать и по-новому осмыслять фундаментальные основы в контексте собственной жизни. Сергей Копылов делает акцент именно на внутреннем ощущении зрителя, на том, что происходит внутри самого человека. Это — молчаливый, порой исповедальный диалог произведения и человека с самим собой.

Предыдущая статья
Персональная выставка Лены Троянской «Самосапиенс»
Следующая статья
Персональная выставка Олеси Новиковой «Сарафаны сна»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru