Четыре команды «Кибершколы МГУ» вошли в топ-10 соревнований Moscow CTF School 2021

В десятку лидеров соревнований по компьютерной безопасности Moscow CTF School 2021, которые состоялись в конце ноября, вошли четыре команды — участницы проекта «Кибершкола МГУ». Две из них стали лучшими в школьном зачете и еще две – в студенческом. Проект «Кибершкола МГУ» реализуется факультетом ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». В рамках программы, стартовавшей в марте 2021 г., школьники и студенты получают практические знания в сфере информационных технологий и пробуют силы в различных состязаниях.

На всем протяжении чемпионата команды решали предложенные задачи, получали баллы за правильные ответы и побеждали, набрав наибольшее количество баллов. В течение 8 часов участники соревновались в умении анализировать уязвимости компьютерных систем, нахождении и расшифровке криптографических посланий. «В этом году соревнования Moscow CTF School прошли в пятый раз, уже второй раз в онлайн-формате, — рассказывает руководитель проекта «Кибершкола МГУ», заведующий лабораторией интеллектуальных систем кибербезопасности ВМК Денис Гамаюнов. — Всего в нынешних соревнованиях приняли участие 72 команды, это почти 360 человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Хабаровска, Челябинска, Новосибирска, Сочи, Ростова-на-Дону, Первоуральска и других городов России».

Директор дирекции проектов развития негосударственного института развития «Иннопрактика» Марк Трифонов: «Второй год подряд команды проекта «Кибершкола МГУ» демонстрируют прекрасные результаты на соревнованиях Moscow CTF School. Попадание в число десятка лидеров – не случайность, а результат слаженной и системной работы команды проекта «Кибершкола МГУ», умение дать участникам прикладные знания в области компьютерной безопасности, востребованные рынком».

Все участники соревнований получат дипломы и призы от партнеров мероприятия. О церемонии награждения будет объявлено позднее. Организаторами Moscow CTF School 2021 выступили факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и CTF-команда Bushwhackers.

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