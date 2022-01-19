Учреждения, осуществляющие цифровой кинопоказ смогут начать продажу билетов по «Пушкинской карте»

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Учреждения, осуществляющие цифровой кинопоказ, с 1 февраля могут начать продажу билетов в рамках программы «Пушкинская карта».

С 1 февраля 2022 года в рамках программы «Пушкинская карта» доступна продажа билетов на сеансы отечественных фильмов, созданных при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и региональных министерств, а также отечественных фильмов, созданных до 1991 года.

Список фильмов, на сеансы которых допустима продажа билетов по «Пушкинской карте», будет размещен на платформе «PRO.Культура.РФ» с 24 января 2022 года.

Подробная информация о продаже билетов по Пушкинской карте представлена на сайте ЕАИС.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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