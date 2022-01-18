Состоялась премьера первого трейлера фильма «Призрачно-белый» Марии Игнатенко

Первый трейлер фильма «Призрачно-белый» Марии Игнатенко — участника основной конкурсной программы Tiger Competition (Международного кинофестиваля в Роттердаме 2022 года) представили зрителям. «Призрачно-белый» — вторая полнометражная работа Марии. Её дебютный фильм «Город уснул» вошёл в программу «Форум» международного Берлинского кинофестиваля 2020 года.

Фильм «Призрачно-белый» вдохновлен нашумевшей книгой литовской писательницы Руты Ванагайте «Свои» об ужасах Холокоста в Прибалтике. Впервые на постсоветском пространстве поднимается тема коллаборационизма и роли «мирного» населения в грабеже и массовых истреблениях евреев. Глубоко поэтическая, визионерская, авторская картина, отсылающая к таким военным шедеврам, как «Иваново детство», «Иди и смотри», и современным громким фильмам, ставшим фаворитами множества кинофестивалей и получившим единодушное одобрение критиков, — «Ида», «Сын Саула» и «Война Анны».

Действие картины происходит в Прибалтике во время нацистской оккупации. Марис — главный герой фильма — деревенский дурачок, воспитанный старшим братом и его женой. Следуя за братом, Марис уходит из своей деревни и устраивается во вспомогательные войска Вермахта. Казарма расположена в монастыре. Духовная природа этого места делает преступления, совершаемые здесь, как будто оправданными высшими силами. Граница между Возвышенным и Ужасным стирается. Марис оказывается словно за кулисами войны: все тихо, сонно. И Люди здесь живут как во сне. Среди этого морока Марис встречает Лию, молодую еврейку, осужденную на смерть. Ее глазами Марис видит себя. Для Лии и для всех, кто в будущем встретит его имя в архиве, Марис останется убийцей, независимо от того, убивал ли он. С него будут стерты все черты, кроме одной: Он был здесь. Но ведь должен быть какой-то способ вернуть себя?

«Как бы я не пыталась, я не могу посмотреть на какое-либо Событие прямо, даже если была его Свидетелем, тем более, если не была. У меня нет никаких средств, вообще нет настоящей возможности добраться до сердцевины События. Я только смотрю на него через оптику всего, что было создано о нем. Я смотрю глазами архива. Но в архиве может быть ошибка. Об этой ошибке я прочитала в другом архиве. Эта “ошибка в архиве” недосягаема для проверки. И в тот момент, когда ошибка становится возможной, сам архив перестает быть тотальным. Он оказывается на зыбкой территории воображения, там же где находятся сны. В каком-то смысле «Призрачно-белый» — это сны о войне. Когда мы создавали этот фильм, я много думала о том, как впустить ощущение мимолетного пробуждения в сновиденческую ткань. Как сделать это кинематографическими средствами. Результат этого поиска можно увидеть в фильме», — рассказала Мария Игнатенко, режиссёр фильма «Призрачно-белый».

В трейлере использован трек «Нелюбовь» группы Shortparis по лицензии ООО «Юниверсал Мьюзик». Музыка: Павел Лесников, Александр Галянов, Данила Холодков, Александр Ионин, Николай Комягин. Слова: Николай Комягин.

Международная премьера фильма «Призрачно-белый» пройдёт в основной конкурсной программе кинофестиваля в Роттердаме с 26 января по 6 февраля в рамках Tiger Competition.

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