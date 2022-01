В Москве прошла премьера фильма Инны Блохиной «Она – океан»

18 января 2022 года в киноцентре «Октябрь» состоялась российская премьера фильма Инны Блохиной «Она – океан» производства INWAVES PRODUCTION и BLUE FOX ENTERTAINMENT. Гостями премьеры стали актриса Эвелина Блёданс, певица Катя Лель, художник Даниил Фёдоров, дизайнер Алиса Толкачёва, Олимпийская чемпионка по теннису Екатерина Макарова, певица Согдиана, фигурист Александр Энберт, актриса Елена Захарова, телеведущая Ирина Муромцева, дизайнер Алёна Чипура, актриса, певица Анна Калашникова, психолог Алина Копосова, блогер, певица Аюми и другие.

Премьера картины «Она – океан» объединила известных звезд и представителей спортивного сообщества, скучающих по лету и океану. Фильм представили его режиссёр Инна Блохина, оператор Евгений Митрушкин и режиссёр монтажа Виктор Ращупкин. В рамках Q&A сессии после показа фильма состоялся телемост с его героинями: фридайвером из Мексики Роуз Молиной и звездой мирового сёрфинга Кеалой Кеннели. Также в обсуждении картины приняли участие чемпионка России по фридайвингу 2019 и 2020 годов Ольга Давыдова и чемпионка России по виндсёрфингу Ольга Раскина. Ведущим премьеры и сессии вопросов и ответов стал «Первый русский сёрфер» Никита Замеховский.

«Она – океан» – картина, снятая Инной Блохиной, режиссёром-документалистом, с особым вниманием относящимся к своим героям. Тем любопытнее наблюдать за действием в её последнем проекте – уникальном фильме об уникальных женщинах в уникальных обстоятельствах. Малую изученность океана подтверждает большинство учёных – виды спорта, связанные с его водами, считаются одними из наиболее опасных, а существа, скрывающиеся в его глубинах – одними из наиболее пугающих. Героини фильма вновь и вновь доказывают, что их смелость и решительность не знают границ, как и сам океан.

Фильм завоевал 8 наград на престижных зарубежных кинофестивалях, а после мировой премьеры в октябре 2020 года в Америке был показан в Австралии и Новой Зеландии, собрав полные залы кинотеатров.

Работа была высоко оценена ведущими критиками американской и международной прессы. Рецензии на неё вышли в таких знаковых изданиях, как Los Angeles Times, The Movie Gourmet, Men’s Journal, The Surfer, Women and Hollywood, Surfline, Surfer Girl Magazine, Superfaid, Decider. Мировой релиз фильма стал одной из тем программ телеканалов CNN, BBC, CTV, Spectrum News, Hawaii News.

Фильм «Она – океан» в прокате с 20 января 2022 года при поддержке Александра Рослякова, компании ONEGO, Billabong и КАРО.Арт.

