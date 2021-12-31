Умер патриарх отечественного музыкального кинематографа Владимир Гориккер

Вечером 30 декабря в Москве, в возрасте 96 лет, скончался старейший советский и российский музыкальный кинорежиссер и драматург Владимир Гориккер.

Выпускник первых режиссерских курсов стал широко известен в СССР в начале 60-х годов после выхода фильмов-опер «Иоланта», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Владимир Михайлович открыл кинематографическую летопись Суздаля картиной «Царская невеста», поставил музыкальные фильмы «Под крышами Монмартра», «Серебряное ревю», «Осенние колокола» и др.

В его картинах снялись выдающиеся драматические актёры, были открыты для кинематографа новые имена, впоследствии звезды отечественного экрана. И. Смоктуновский, В. Зельдин, В. Басов, А. Ширвиндт, П. Глебов, А. Кайдановский, Г. Милляр, В. Васильева, М. Пуговкин, Л. Касаткина, И. Алфёрова, А. Лазарев, Е. Симонова, С. Крамаров, А. Белявский, В. Анофриев и др. Вокальные образы создали прославленные солисты оперы: А. Пирогов, С. Лемешев, З. Анджапаридзе, Г. Олейниченко, Т. Синявская, П. Лисициан, Е. Кибкало, Л. Авдеева, В. Атлантов, Т. Милашкина, А. Ведерников, А. Эйзен. За пультом лучших оркестров страны стояли Е. Светланов, Б. Хайкин, М. Эрмлер, Е. Колобов, Ю. Аранович, Ю. Силантьев, В. Людвиковский.

Владимир Гориккер в корне изменил отношение к жанру. Это потребовало иного подхода в работе над всеми компонентами фильма, начиная со сценарно-режиссёрского решения. Не театральный спектакль, перенесённый на экран, но произведение, свободное от сценических штампов, с годами превращавших его в рутинную, замшелую музейную «ценность».

Работы Гориккера отмечены наградами на международных кинофестивалях.

О смерти уникального мастера экрана сообщил на своей странице в социальных сетях его сын, Владимир Смелков.

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