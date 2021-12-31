Завод «Октава» и Venture Media запускают первую кобрендинговую мобильную студию для записи подкастов

Завод «Октава» Госкорпорации Ростех и Venture Media запускают первую мобильную профессиональную подкаст-студию, которая не привязана к местоположению, что обеспечивает максимальную мобильность без потери качества, для реализации самых необычных и сложных задач. Совместный проект будет реализован с использованием микрофона Октава МК-115.

В феврале 2022 года будет записан первый подкаст для одного из благотворительных фондов. Речь в нем пойдет о профессиях будущего.

«Подкасты — это прогрессивный и удобный способ получать новые знания. Мы хотели бы поддержать знания о музыкальном искусстве с помощью доступного и трендового для нынешнего поколения способа. А для того, чтобы запись хотелось слушать, нужно качество. Именно поэтому завод “Октава” и Venture Media вступили в коллаборацию», — рассказала директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

Новая мобильная студия будет работать не только для России. У организаторов уже есть опыт международных проектов: именно команда Venture Media впервые в России адаптировала американский подкаст для телеканала History.

Сердцем студии станут микрофоны МК-115. Октава МК-115 — студийный конденсаторный микрофон с широкой мембраной и кардиоидной характеристикой направленности. Он наилучшим образом обеспечивает передачу речи и прекрасно подходит для бродкастинга, записи вокала и речи (подкастов, речитатива, дубляжа). Микрофон привносит студийное качество в индустрию теле-, радио- и интернет вещания.

«Партнерство с “Октавой” для нас — это знак того, что рынок подкастинга растет и на него все больше обращают внимание не только бренды, но и производители профессионального оборудования. Наша цель — обратить внимание подкастеров всей России на микрофоны “Октавы”. Для этого мы планируем несколько образовательных мероприятий, совместное участие в музыкальных и подкаст фестивалях, а также консультации при создании новых микрофонов, ориентированных на подкастинг. Мы рады быть друзьями такому уважаемому бренду», — комментирует директор Venture Media Арина Лякишева.

Работу над микрофонами для подкастов «Октава» начала в 2017 году. В 2021 с микрофоном МК-115 вышел подкаст о ценах и ценностях нового времени, который создан на базе авторской программы «КОРОЧЕ». Также завод поддержал фестиваль «Telling Stories» и стал главным партнером фестиваля «ГикКон», где подарил победителю питчинга подкастов микрофон Октава МК-105. Именно эти две модели российских микрофонов чаще всего используют авторы подкастов.

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