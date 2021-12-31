Новогодние каникулы с Политехническим музеем

К новогодним каникулам Политехнический музей приготовил программу познавательных мероприятий и онлайн-активностей для взрослых и детей. Всей семьёй можно заглянуть в музейное фондохранилище и узнать о выдающихся изобретениях человечества и увидеть уникальные предметы Открытой коллекции. Взрослым и ребятам старших классов будет интересно побывать на выставках Политеха о вирусах и вакцинах, а также о первом советском атомном реакторе. А детям весело и с пользой провести время помогут книжные новинки издательской программы музея.

Выставки и экскурсии для всей семьи

4 и 6 января в 13:00 Политехнический музей предлагает совершить экскурсию по Открытой коллекции и посмотреть на жизнь музея изнутри. Открытая коллекция, или фондохранилище, — место, где собраны все музейные экспонаты: от единственного в мире сохранившегося русского автомобиля дореволюционной постройки «Руссо-Балт» до полных собраний всех типов телеграфных аппаратов, вычислительной техники, научного оборудования, медицинских приборов и часов. Путешествие по пространству Открытой коллекции проведут специалисты Политеха, которые расскажут удивительные истории о предметах из музейного собрания. Открытая коллекция располагается на территории Технополиса «Москва» по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5. Входной билет можно приобрести на сайте музея. Рекомендуемый возраст: 10+

На ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» проходят бесплатные обзорные экскурсии по выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил жизнь». Она посвящена истории пуска первого советского атомного реактора. На выставке впервые представлены редкие документы, которые долгие годы были скрыты под грифом «совершенно секретно». Архитектурно-художественное решение экспозиции погрузит посетителей в послевоенную эпоху, а музыкальное сопровождение и инсталляции помогут воссоздать атмосферу научного поиска, будущих открытий и надежд. Познакомиться с выставкой можно самостоятельно или с экскурсией. Обзорные туры проходят со вторника по пятницу в 19:00, по субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. График работы выставки: вторник — воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — технический день. Вход бесплатный. Выставка продлится до 15 марта 2022 года. Рекомендуемый возраст: 12+

В павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ до 10 января открыта выставка «Жизнь с вирусами». Экспозиция Политехнического музея, которую за три месяца уже посетили около 18 000 человек, после новогодних каникул завершит свою работу. У москвичей и гостей столицы ещё есть возможность узнать о природе вирусов, изучить эволюцию эпидемий и разобраться в принципах действия вакцин. Посетить выставку можно самостоятельно или в составе экскурсионных групп. График работы: вторник — воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — технический день. Обзорные экскурсии проводятся со вторника по пятницу в 19:00, по субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Вход бесплатный. Рекомендуемый возраст: 12+

Совершить путешествие по выставке «Жизнь с вирусами» можно не выходя из дома, посмотрев онлайн-экскурсию, которую создали сотрудники музея – специалисты инклюзивной программы. Видео сопровождается субтитрами и переводом на русский жестовый язык (РЖЯ). Зрители виртуального тура пройдут сквозь все залы экспозиции, узнают, как коровы связаны с вакцинами, как организм учится распознавать новые вирусы и почему тест на антитела не даёт полной информации о защите человека от коронавирусной инфекции.

Самые юные посетители выставки — ребята среднего школьного возраста и подростки — смогут провести собственное исследование о том, как человечество училось справляться с эпидемиями, а организм человека — бороться с вирусами. В этом поможет путеводитель по выставке «Жизнь с вирусами». Он составлен в форме заданий, выполнение которых превратит путешествие по выставке в увлекательный квест. Путеводитель можно взять с собой на экскурсию в кассе выставочного павильона при оформлении входного билета или попытаться ответить на вопросы маршрутного листа дома, уже после знакомства с экспозицией, скачав его на сайте музея.

Книги для детей

Самым юным исследователям музей предлагает на каникулах познакомиться с детскими новинками издательской программы Политехнического музея. Одна из них — книга с интригующим названием «Как приготовить пирог из цифр», которая вышла в издательстве «Розовый жираф». Её автор — аналитик Наталья Крупенина — объясняет, что такое информация и как она помогает человеку в принятии решений. Когда на светофоре загорается красный свет — это сигнал, что нужно остановиться и подождать. А если кошка подходит к пустой миске и начинает мяукать, хозяин понимает, что она хочет есть. Даже чайник может передавать сообщение — человеку достаточно аккуратно его потрогать, и станет ясно, горячая в нём вода или холодная. Просто и увлекательно автор рассказывает, как благодаря информации и данным учёные совершают открытия, а сайты решают, какие мультфильмы рекомендовать к просмотру детям. Кроме того, Наталья Крупенина учит ребят работать с таблицами и диаграммами. Рекомендуемый возраст: 6+

Весело и познавательно провести время всей семьёй помогут карточки «Наука в кармане. Как устроен человек». Это ещё один проект, созданный в уходящем году Политехническим музеем совместно с издательством «Розовый жираф». 30 красочных карточек с описанием простого эксперимента на одной стороне и его объяснением на другой помогут юным исследователям узнать, как работает глаз человека, как устроено кровообращение и дыхание, как связаны вкус и запах, почему мозг иногда нас обманывает и многое другое. Текст подготовила Ася Кравченко — писатель, лауреат премии Чуковского, редактор Политехнического музея, а иллюстрации создал Владимир Мачинский — лауреат премии «Лучшие книги со всего света», арт-директор издательства «Розовый жираф». Карточки можно взять с собой в дорогу или изучать их дома. Рекомендуемый возраст: 6+

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