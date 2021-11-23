Вышел в свет роман Алексея Ларина «Ошибка сказочника. Возвращение Бессмертного»

Этот необычный роман – не просто русское фэнтези, основанное на национальном сказочном эпосе. Ведь главное в нем даже не захватывающая интрига за каждым сюжетным поворотом, когда заглядываешь в конец в надежде, что еще много осталось, а более важная составляющая. На самом деле, это настоящая литература. И пускай большинство главных персонажей – знакомые герои русских сказок, действующие в незнакомых обстоятельствах и открывающиеся с неожиданной стороны, а читать, наверное, будет интересно любителям «Гарри Поттера» и «Властелина колец», но слог, стилистика, «живая» традиция, наконец – вот то, что позволяет рекомендовать «Ошибку сказочника», кроме старшего школьного, еще и предельно взрослому возрасту читателей.

Алексей Ларин. Ошибка сказочника. Возвращение Бессмертного. – М.: АСТ, 2021. – Городская проза. — 832 с.

Итак, это история о волшебном мире, созданном гениальным Сказочником, и вышедшем из-под его контроля. В параллельном мире, а именно – потустороннем городе Волхове, что в Лукоморье – живут герои русских сказок: Кощей Бессмертный и Баба-яга, Соловей-разбойник и Марья Моревна, Иван-царевич и Елена Прекрасная, Дед Мороз и Метелица, а еще князь Гвидон, кот Баюн и прочие персонажи, которых с удивлением обнаруживаешь на каждой странице. И правда, удивлялся автор романа в одном из интервью: «Куда делись родители Снегурочки? Почему царевна превращается в лягушку? Мне хотелось разгадать тайну этих героев, написать их историю и предысторию, раз уж толком ее нигде нет».

Но в том то и дело, что главная интрига романа – это нежелание сказочных героев жить в заточении традиционных сюжетов. И совсем не злой, но зловещий Кощей Бессмертный, изгнанный из Лукоморья, мечтает найти и переписать волшебную книгу сказок, чтобы навсегда исправить «историческую» несправедливость. Но для этого, как водится, нужен юный читатель, свежая кровь и внимательный слушатель в лице главного героя романа, мальчика Кости Благова из реального, не «параллельного» города Волхова. Который, добавим, зачитывается сказками, в чем, собственно, и заключается его «неформатность» в нашу цифровую эпоху.

Ну как тут не оказаться рядом нашему Кащею, уже полвека живущему в реальном мире и мечтающему вернуться на родину? Он знавал Пушкина и Троцкого, и теперь вот работает детским психологом. «Бессмертный перешёл на вкрадчивый шёпот. — Что такого в этих сказках, от которых ты не можешь оторваться? Мальчишка вздрогнул. — Сказки? А при чём тут сказки? — Взрослые уходят от проблем в выпивку, в обжорство, в разврат, в экстрим. Куда уйти от своих проблем детям? Только в игры и в книги. Занятно, в какие книги ушёл ты. — Почему? — настороженно спросил Костя. — Сказки — это не самое странное, — Бессмертный отвечал словно бы не Костику, а каким-то своим мыслям. — Это приемлемый выбор. Хотя и нестандартный. Но в твоём возрасте «Гарри Поттера» читают обычно. «Властелина колец». Почему русские сказки? Мальчишка пожал плечами».

А дело в том, что из русского фольклора – словно из магического конструктора, как предсказывал автор романа — можно соорудить такое пиршество духа, что выйдет сказочный эпос не хуже «Игры престолов» и «Властелина колец». Придумав необыкновенные приключения с интригами, погонями, перевоплощениями. Что, собственно, и происходит в «Ошибке сказочника» Алексея Ларина о том, в какие мифологические дали может завести сюжет волшебной сказки, будучи умело интерпретирован уже в наших реалиях. А уж главный герой, попав в Лукоморье, сумеет довести до ума дело, начатое автором – и в данном случае автором

Книги, которую сказочным героям стоит переписать. Кащей вырвал из нее финальные страницы, чтобы остановить время и оставаться Бессмертным, но наш мальчик был начеку. «— Она снова запустила время, — повторил Костя. — Время здесь замерло, а теперь снова пошло. Если бы я пришёл сюда без Книги, я бы тоже попал во временную ловушку и застрял, как… — Костя замялся, подыскивая слова, — как на горизонте событий у чёрной дыры. А так я попал в поток, который снова пошёл».

И остановить сюжет, добавим, уже нет никакой возможности: он мчится вперед, словно волшебный клубок, указывающий дорогу — в обязательное продолжение этой необычайной истории.

Олег БУГАЕВСКИЙ

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