ДК «Выстрел» и Музей истории курсов «Выстрел» вновь открываются в Солнечногорске

12 февраля 2021 года в Солнечногорске после капитального ремонта открылся дом культуры «Выстрел» и Музей истории курсов «Выстрел».

Открытия дома культуры «Выстрел» ждали не только жители Солнечногорска, но и ветераны Высших офицерских курсов «Выстрел». Именно поэтому церемонию открытия проведут глава Солнечногорска Владимир Слепцов, бывшее командование и преподаватели Высших офицерских курсов.

Во время капитального ремонта в доме культуры заменены инженерные коммуникации, проведен ремонт подвала, фасада, кровли, зрительного зала и других помещений, восстановлена парадная лестница, благоустроена прилегающая территория. Объект полностью оснащен новой мебелью и оборудованием. Выполнено полное техническое переоснащение зрительного зала на 430 мест. В зале предусмотрены места для инвалидных колясок и созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В обновленном доме культуры будут работать девять клубных формирований: кружок детской ритмики, студия современных и эстрадных танцев, школа ведущих, кружок компьютерной грамотности, студия прикладного творчества и лепки, студия изобразительного искусства, студия эстрадного вокала, студия духовного и народного вокала, клуб «Активное долголетие». В этих клубных формированиях будут заниматься более 350 человек.

Одним из подразделений Дома культуры стал воссозданный на базе архивов Музей истории курсов «Выстрел», которым руководит ветеран военной службы, ветеран труда, член Союза журналистов России, Почетный гражданин городского округа Солнечногорск Владимир Кривулин. В музее представлены документы, фотографии и личные вещи выстреловцев. Значительная часть экспозиций рассказывает о Великой Отечественной войне и о вкладе в Победу выпускников Высших офицерских курсов «Выстрел».

Капитальный ремонт дома культуры «Выстрел» в Солнечногорске начался в июле 2019 года в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Всего неделю назад после капитального ремонта в микрорайоне Тимоново Солнечногорска был открыт культурно-досуговый центр «Тимоново». Всего же в 2021 году будет проведен капитальный ремонт домов культуры: в Орехово-Зуево, Пушкинском г.о., Кучино г.о. Балашиха, начнутся работы – в Пересвете Сергиево-Посадского г.о., Зарайске (Каринский СДК) и Волоколамске. Завершится реконструкция ДК в Протвино.

Для справки:

Дом культуры «Выстрел» имеет богатую историю. Здание было построено в 1938 г. и принадлежало высшим офицерским курсам «Выстрел». В 1943 году Дом культуры переименовали в Дом офицеров. На его сцене выступали видные государственные и военные деятели, проходили встречи с артистами: Э. Быстрицкой, П. Глебовым, Н. Крючковым, здесь пели И. Козловский, Л. Утёсов, В. Лемешев, частыми гостями были Академический ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова, артисты ведущих театров Москвы.

Высшие офицерские орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённые курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова – не просто известнейшее военно-учебное заведение. Это по большому счёту сама история наших Вооружённых Сил…

Здесь проводили годичную переподготовку командного и политического состава Сухопутных войск звена «полк – батальон» в области тактики, стрелкового дела, методики тактической и огневой подготовки. И здесь же готовили офицеров из многих государств, в связи с чем ВОК «Выстрел» награждены также орденами стран – участниц Варшавского договора, а также Кубы, КНДР, Монголии и других стран.

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